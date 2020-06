Markizy i pergole sposobem na... dystans społeczny

W czasach koronawirusa markizy i pergole wyposażone w napędy i automatykę pogodową zyskują nowy wymiar. Pozwalają zwiększyć powierzchnię użytkową w restauracjach, kawiarniach czy hotelach, tak istotną w dobie konieczności zachowania dystansu społecznego.

Markizy i pergole jako osłony przeciwsłoneczne to doskonały sposób na zacienienie tarasu czy ogrodu. Możemy stworzyć w ten sposób doskonałe miejsce wypoczynku, które estetycznie komponuje się z bryłą budynku i otoczeniem.

Smart taras to szereg udogodnień dla użytkowników. Komfortowe sterowanie osłonami ze smartfonu, tabletu czy komputera, walory estetyczne, możliwość dopasowania do niemal każdej inwestycji – to tylko nieliczne z zalet zastosowania zautomatyzowanych markiz czy pergoli.

– W czasie konieczności zachowania dystansu, po raz kolejny technologia przychodzi nam z pomocą. Już nie tylko umożliwiając nam codzienne kontakty w formie on-line czy pracę zdalną. Dziś dzięki technologii poszerzamy powierzchnię domów i lokali użytkowych, dopasowując ją do potrzeb naszych gości, klientów czy wreszcie nas samych. To właśnie markizy wyposażone w napędy elektryczne i sterowanie dostosowane do naszych wymagań nadają nowoczesnego i funkcjonalnego wymiaru każdej nawet nowo zaadaptowanej przestrzeni – mówi Radosław Borkowski, dyrektor zarządzający Somfy Polska.

Podobnie jak w przypadku markiz, to automatyka dodaje nowoczesności pergolom. Wśród rozwiązań Somfy na szczególną uwagę zasługuje nowość: zestaw napędowy Pergola Tilt io do sterowanie kątem nachylenia lamel dachu w pergolach bioklimatycznych.

Wszystkie produkty wyposażone w automatykę i połączone z centralą sterującą smart home TaHoma® dostosowują się do naszych potrzeb. Między innymi dzięki scenariuszom, które możemy ustawić samodzielnie. To nic innego jak określenie listy zadań, które oddelegujemy zautomatyzowanym urządzeniom w zależności od pory dnia, roku czy nawet pogody. Jak to może działać np. w restauracji? W restauracji pierwszych gości spodziewamy się o godz. 12:00? Możemy to uwzględnić w scenariuszu, wystarczy określić, że markiza rozwinie się automatycznie dokładnie godzinę wcześniej, by promienie słoneczne nie nagrzewały przestrzeni przeznaczonej dla klientów.

– Smart taras może być nowym otwarciem dla domowników, restauratorów, całej branży HoReCa. W każdej chwili możemy połączyć jednym systemem inne osłony oprócz markiz czy pergol, na przykład rolety zewnętrzne czy żaluzje fasadowe, a nawet dodać do systemu bramy, oświetlenie, ogrzewanie i wiele innych. Od smart tarasu możemy zacząć, by potem stopniowo rozbudowywać system smart w naszym rytmie – podsumowuje Radosław Borkowski, dyrektor zarządzający Somfy Polska.