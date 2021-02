Meble jak biżuteria spod kreski Andrea Parisio

Andrea Parisio, projektant związany z marką Meridiani, wynosi szafki ku ozdobnej, wręcz biżuteryjnej formie, czyniąc z mebli dzieła sztuki.

- Elliot, Wolfang, Ruben czy Ludwig – już samymi wyraziście brzmiącymi nazwami Andrea Parisio każe zwrócić na nie uwagę. Mają świetny potencjał estetyczny, bo intrygują wizualną formą i doborem materiałów. Efektowne zdobienia, refleksy fazowanego szkła, szlachetne forniry, błyszczące lakiery i do tego metal. Za każdym razem spójnie i z zachowaniem funkcjonalności – komentują architektki Karina Snuszka i Dorota Kuć z pracowni MoodWorks.

Wolfang. Prosta, geometryczna forma jako rama do eksperymentów z łączeniem rozmaitych materiałów, kolorów i frontów. Wolfang to szafki i komody na metalowej podstawie, bądź do zamocowania na ścianie. Sześcioro drzwi można zaprojektować w sposób, który nada charakterystyczny rys całej aranżacji wnętrza. Na przykład Wolfang Diamond to wersja szafki z drzwiami z fazowanego szkła z charakterystycznym brązującym efektem ze złotym połyskiem. Błyszczy niczym klejnot, zwłaszcza w przestrzeniach zaprojektowanych monochromatycznie.

Ludwig. Sześciokątna, wysoka szafka przywodząca na myśl smukłą kolumnę. Drewniana rama uzupełniona jest wstawkami z brązowanego mosiądzu. Fronty największe wrażenie robią, gdy poukłada się je z rozmaitych materiałów i kolorów, które uwypuklają wówczas jej geometryczność. Na przykład fazowane lustra i ciemny matowy lakier. Albo Ludwig Diamond, którego fronty wykonane są wyłącznie z fazowanego, brązowionego lustra z efektem postarzonego złota. Klejnot w salonie.

Ruben. Modułowe, niskie szafki naścienne lub na metalowej podstawie. Proste, czyste linie wzmacniają poziomy rytm wnętrz. Szafki oferują rozmaite funkcjonalności i szerokie możliwości dopasowania do charakteru aranżacji. Drewno, lakiery, brązowiony mosiądz, marmurowe panele dają swobodę wyboru.

Elliot. Szafka z lakierowanego drewna z dwojgiem drzwi i jedną półką. Ujmuje zaokrąglonym, czystym kształtem i wykończeniem pozwalającym dopasować ją i do salonu, i do sypialni. Szeroka gama kolorystyczna, lakier matowy lub błyszczący, a kontrastująca z tym rama proponowana jest w intrygującym brązowionym mosiądzu, który nadaje Elliotowi cechy biżuterii.