Mobilna alternatywa dla murali w biurze

Murale i kolorowe grafiki przebojem wkroczyły do przestrzeni biurowych. Obecnie, w czasach kiedy w cenie jest elastyczność przestrzeni i możliwość jej szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków pracy, mobilny boks akustyczny z grafiką może być ciekawą alternatywą. Zwłaszcza jeżeli malunek wykonał Aqualoopa.

Akustyczny boks VANK_WALL z grafiką polskiego ilustratora Igora Chołdy czyli Aqualoopy, zatytułowaną „Friday” to rozwiązanie stworzone z myślą o biurach i coworkach. Żywa, pozytywna ilustracja przedstawiająca osobowości biurowe umieszczona jest na bocznych ścianach pomieszczenia do spotkań lub odpoczynku, podświetlonych LED. Podświetlenie to aktywowane jest manualnie lub na czujnik ruchu. Dzięki temu wiemy, że w danej chwili miejsce spotkań jest zajęte i druga grupa kreatywna może w tym czasie zająć się innym zadaniem.

Wybór ciągłego podświetlenia sprawdzi się natomiast w sytuacji, gdy boks akustyczny pełnić będzie funkcję przykuwającego wzrok obiektu komunikacji wizualnej. Taki charakterystyczny, świecący pokój spotkań można łatwo odnaleźć w dużej przestrzeni biurowej typu open-space. Może on witać klientów przy wejściu do firmy lub być widoczny z ulicy.

Obok ilustracji „Friday” w różnych wersjach kolorystycznych, w ofercie firmy dostępnych jest również 5 trendowych wersji autorskiego, geometrycznego wzoru VANK_FUNKY, które doskonale adaptują się w odważnych, współczesnych biurach.

Na życzenie architekta czy inwestora możliwe jest także wykonanie obiektu z dowolną fotografią czy grafiką dostarczoną przez klienta. Boks spełniać może bowiem drugą funkcję - reklamową i wizerunkową. Klient może spersonalizować projekt graficzny nadrukowywany na ścianach dostosowując obiekt do projektu architektonicznego biura i wykorzystując własne pomysły np. grafiki spójne z identyfikacją wizualną. Podświetlenie komunikatów reklamowych i logo umieszczonego na boksie znajdzie zastosowanie podczas eventów sponsorskich.

Tylna ściana boksu może być przeszklona, albo wykonana ze ściany WALL_CREATIVE - białej suchościeralnej tablicy magnetycznej służącej do pisania i tworzenia moodboardów. W ten sposób umożliwia burze mózgów wewnątrz boksu lub w jego pobliżu aranżując nieformalne miejsca spotkań przy pomocy mobilnych hokerów i stolików z regulacją wysokości blatu VANK_CO lub eko puf do pracy z pozycji półleżącej VANK_CELOO.

Boks VANK, w przeciwieństwie do tradycyjnych sal konferencyjnych, może być demontowany i montowany ponownie, jeśli firma zmieni siedzibę lub wynajmowaną przestrzeń. Ograniczając prace wykończeniowe, dba o zmniejszenie ilości odpadów powstających w budownictwie. Dodatkowo akustyczne ściany z nadrukiem wypełnia ekologiczna wełna poliestrowa pochodząca z recyclingu PET. W ten sposób przyczyniamy się do wykorzystania odpadów z plastiku i nie tworzymy zapotrzebowania na nowe zasoby.

Igor Chołda / Aqualoopa to absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej, Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Psychologii Procesu. Polski ilustrator, animator, muralista i muzyk - członek zespołu Warsaw Afrobeat Orchestra.