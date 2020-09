Modne duety aranżacyjne: tak można łączyć różne style

Jakie zestawienia stosować, by przestrzeń nabrała ciekawego wyglądu, a jednocześnie zachowała spójność? Istnieją sprawdzone i modne duety aranżacyjne, które będą iść ze soba w parze.

– Najlepszym przykładem na to, że łączenie ze sobą wielu konwencji może zakończyć się sukcesem, jest styl eklektyczny. Jego wdrożenie wymaga jednak dużej ostrożności, a powstający miszmasz nie każdemu przypada do gustu. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest ograniczenie się do dwóch ulubionych stylistyk – mówi Katarzyna Śliwińska, kierownik działu marketingu i reklamy, RuckZuck.

Dobrym pomysłem na wprowadzenie dwóch stylów do wnętrza jest stosowanie jednego z nich w tle i wyposażeniu, a drugiego w dodatkach i akcentach – pozwoli to zrównoważyć aranżację. Bardzo ważne jest też poszukiwanie oraz eksponowanie cech wspólnych, które scalą wystrój w estetyczną całość (może to być np. materiał, kolor lub wzór). Dzięki temu niektóre schematy aranżacyjne, pozornie całkowicie odmienne, doskonale ze sobą współgrają.

Scandi i boho

Najlepszym przykładem na to, że przeciwieństwa są w stanie stworzyć spójny wystrój, jest połączenie spokojnego stylu skandynawskiego z szalonym boho. Jasne wnętrze zyskuje tutaj kolorowe elementy, ale nie jest nimi zdominowane. Na podłodze w delikatnie beżowym dekorze można położyć patchworkowy dywan, a białe drzwi warto udekorować łapaczem snów. Na pustej ścianie w mlecznym odcieniu zawieśmy z kolei makramę, a w oknach – batikowe zasłony. Postawmy na proste, jasne meble i naturalne dodatki, wykonane z rattanu, wikliny czy trawy morskiej. Uzupełnieniem powinny być rośliny i świece.

Industrialna surowość w parze z nostalgicznym retro

Inną propozycją jest mariaż stylu industrialnego i retro – łączy je odwołanie do przeszłości, dlatego bardzo dobrze ze sobą korespondują. Tło aranżacji powinny tworzyć chłodne tonacje i surowe materiały. Ściany utrzymajmy w odcieniach szarości, a w wybranych miejscach zastosujmy cegłę lub beton architektoniczny. Podłogi wykończmy natomiast okładziną w kamiennym lub drewnianym dekorze. Wyjątkowy klimat nadadzą wnętrzu przedmioty z duszą – gramofon, telefon na korbkę czy maszyna do pisania. Przestrzeń nie może być całkowicie pozbawiona intensywnych kolorów – warto, by mocne tony pojawiły się na stylizowanych fotelach, krzesłach czy lampach. Wśród dodatków mogą znaleźć się plakaty sprzed lat, metalowe stojaki na kwiaty czy świeczniki z betonu.

Styl prowansalski i shabby chic

Pastelowe barwy, wzory roślinne, drewniane elementy, lekkie tkaniny – styl prowansalski i shabby chic mają ze sobą wiele wspólnego, a razem tworzą subtelny, romantyczny wystrój. Jego podstawą są jasne tonacje (biel, pudrowy róż i lawenda) oraz drobne motywy kwiatowe (pojawiające się na dywanach, zasłonach czy poduszkach). W oknach wiszą koronkowe firanki, a w kredensie mieści się ręcznie malowana ceramika. Na stołach obowiązkowo muszą znaleźć się świeże kwiaty. Pięknie wpisują się w wystrój przedmioty nadszarpnięte zębem czasu – wszelkie zadrapania i zarysowania są tutaj mile widziane. Dodatkowymi atutami są odkryte belki sufitowe i podłoga o wiekowym wyglądzie.

– Łączenie dwóch stylów we wnętrzu to świetna propozycja dla osób poszukujących oryginalnych rozwiązań. Takie podejście umożliwia stworzenie swojego własnego, niepowtarzalnego wystroju, w którym znajdzie się miejsce na różne elementy aranżacyjne. Choć wymaga to nieco więcej pracy, efekt końcowy z pewnością będzie tego warty – dodaje Katarzyna Śliwińska.