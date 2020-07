Niestandardowe rozwiązania do wyjątkowych przestrzeni

Pomieszczenia z wysokimi sufitami mają duży potencjał aranżacyjny, oferując dużo przestrzeni. Chcąc wykorzystać ją do maksimum, warto sięgnąć po rozwiązania niestandardowe.

Od starych kamienic po lofty - każdy, kto mieszka lub pracuje w pomieszczeniach z wysokimi sufitami, chce jak najlepiej wykorzystać potencjał, jaki niosą tego typu przestrzenie. Jednakże dostępne na rynku gotowe rozwiązania często nie są w stanie sprostać nietypowym wnętrzom. Naprzeciw tym ograniczeniom wychodzi Raumplus, którego systemy drzwi i regałów są każdorazowo zamawiane na wymiar i dają szerokie możliwości personalizacji, także pod względem wykończenia.

W ten sposób zaprojektowane zostały również najnowsze drzwi uchylne RPE z aluminiową ramą i parą zawiasów ukrytych w wieńcu szafy. Ten ważny detal sprawia, że są niemal niewidoczne, w odróżnieniu od powszechnie używanych zawiasów przykręcanych za pomocą trzech śrub do ścianek szafy. Drzwi produkowane są standardowo w rozmiarze 62 x 275 cm. Dodatkowo dostępne są również warianty w rozmiarze od 30 x 200 cm do maksymalnie 62 x 300 cm. Pozwala to na uzyskanie rozwiązań, które nie są ograniczone standardowo dostępnymi rozmiarami drzwi.

Ta nowość to także odpowiedź na styl w jakim urządzane są współczesne wnętrza. Niezwykle modnym i popularnym rozwiązaniem są szafy-witryny. Przeszklone fronty, delikatne aluminiowe ramy i podświetlane regały podbijają kolejne pomieszczenia.