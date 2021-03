Nowa kolekcja znanego duetu polskich projektantów Pawlak & Stawarski

Ukłon w stronę natury i cenionego w obecnych czasach minimalizmu. Taka jest kolekcja Metropoli polskiej marki Fondu. Powstała we współpracy ze znanym i wielokrotnie nagradzanym duetem projektantów Pawlak & Stawarski.

REKLAMA

Projektanci Bartłomiej Pawlak i Łukasz Stawarski wraz z marką Fondu zapraszają naturę do naszych wnętrz, zlokalizowanych w betonowych metropoliach. W obecnych czasach chętnie korzystamy ze zdobyczy najnowszych technologii, zaś naszym codziennym środowiskiem stały się betonowe dżungle, onieśmielające surowością, a zarazem kuszące mnogością perspektyw. Jednocześnie towarzyszy nam tęsknota za prostotą i harmonią. Na szczęście nie musimy wybierać pomiędzy czerpaniem z nowoczesności a powrotem do tego, co znane i bezpieczne. Dzięki meblom Metropoli możemy zaprosić naturę do własnego wnętrza, czyniąc go swoją prywatną oazą, pozwalającą na chwilę zapomnieć o codziennym pędzie.

Meble Metropoli stanowią doskonałe uzupełnienie stylu kamienicznego, który z zasady jest dość chłodny i surowy. Naturalne lite drewno pozwala wprowadzić do niego ciepło oraz domowy charakter. Zachowanie oryginalnej struktury oraz usłojenia sprawia, że każdy egzemplarz jest unikatowy i jedyny w swoim rodzaju. Wyjątkowość wykorzystanego materiału przejawia się także w oryginalnych kształtach mebli, pełnych zaobleń, łuków i podcięć, które nie byłyby możliwe do uzyskania w przypadku innych surowców.

Design kolekcji Metropoli wyraża ponadczasowość. Geometryczne formy oraz artystyczny sznyt zostały wyrażone przez częściową asymetrię - każdy mebel jest osobną, samodzielną bryłą, ale ich dowolne połączenie buduje spójną, harmonijną całość. Wykończone surowym olejowoskiem sprawia, że produkty mają służyć przez lata, zachowując przy tym przyjazność dla środowiska i trudną do przecenienia trwałość.

Codzienny kontakt z naturą pozwala zachować równowagę psychiczną i osiągnąć wewnętrzny spokój. Jednocześnie nowoczesna funkcjonalność daje możliwość pełnego wykorzystania dostępnego metrażu, którego często brakuje miejskim mieszkaniom. Każda klasyczna forma została przełamana nowoczesnym twistem. Tradycyjne konstrukcje otrzymały nowe życie, nabierając jeszcze większej ergonomiczności, przez co idealnie odpowiadają na potrzeby współczesnego użytkownika.

Pierwsze meble z kolekcji Metropolii miały swoja premierę w drugiej połowie marca. Cała kolekcja zostanie przedstawiona szerokiej publice na przestrzeni najbliższych tygodni. W jej skład będą wchodzić następujące meble: komoda pozioma oraz pionowa, regał, stolik kawowy, łóżko oraz lustro. Duet projektowy zadbał również o stalowe akcesoria będące częścią kolekcji, które mają ułatwić porządkowanie przedmiotów codziennego użytku.