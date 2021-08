Nowa, uniwersalna farba podkładowa. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń biurowych

Nowa farba podkładowa do wnętrz Jedynka Grunt może być stosowana pod różnego rodzaju produkty dekoracyjne do ścian i sufitów. Skutecznie poprawi ich przyczepność oraz zmniejszy zużycie. Przeznaczona jest do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń biurowych oraz mieszkalnych.

Jedynka Grunt do biała, wodorozcieńczalna farba gruntująca o matowym wykończeniu. Przeznaczona jest do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń biurowych oraz mieszkalnych. Może być stosowana jako podkład pod nawierzchniowe farby różnych marek i rodzajów: dyspersyjne, lateksowe, akrylowe. Nadaje się do aplikacji na tynki, podłoża betonowe, gipsowe, płyty wiórowe czy płyty kartonowo-gipsowe. Może być również wykorzystywana do renowacji starych wymalowań.

Farba ma wysoką wydajność do 10 m²/l i zapewnia sprawne przeprowadzenie malowania. Farbę nawierzchniową można bowiem nakładać już po dwóch godzinach od aplikacji Jedynka Grunt.