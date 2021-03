Nowe technologie niezbędne w biurach postcovidowej rzeczywistości

Wydarzenia z ostatniego roku uświadomiły wielu z nas, jak ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania biznesu mają nowoczesne technologie i odpowiednie przygotowanie organizacji. Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzająca Colliers w Polsce przybliża narzędzia, które mogą pomóc firmom odnaleźć się również w nowej, postcovidowej rzeczywistości, wymagającej większej niż kiedykolwiek wcześniej elastyczności, planowania i sprawnego zarządzania zasobami organizacji.

Pandemia COVID-19 wymusiła rozwój procesów digitalizacji w niespotykanym dotychczas tempie i wymiarze. W efekcie powstał szereg nowoczesnych narzędzi dla firm, które pomogą nam nie tylko w tym burzliwym okresie i zaraz po nim, ale mogą także sprawić, że nasza organizacja będzie w przyszłości bardziej odporna na nieprzewidziane sytuacje.

Trzeba sobie otwarcie powiedzieć – wiele firm nie było przygotowanych na taką sytuację, z jaką mierzyliśmy się przez ostatnie miesiące, tak pod względem kultury organizacyjnej i procedur, jak i pod kątem narzędzi pracy. Owszem, pewnych sytuacji nie da się przewidzieć, ale dostęp do odpowiednich narzędzi może pomóc w łatwiejszym dostosowaniu się do nowej sytuacji. Dziś najbardziej mogą w tym pomóc nowe technologie.

Jako firma doradcza musieliśmy szybko zareagować na potrzeby rynku i sytuację, w jakiej znalazło się wielu naszych klientów. W tym celu wprowadziliśmy na rynek szereg innowacyjnych usług i narzędzi, które pomagają firmom odnaleźć się w nowej rzeczywistości oraz lepiej i skuteczniej reagować na pojawiające się wyzwania i kryzysy. Dotyczy to w szczególnym stopniu środowiska naszej codziennej pracy – biura. To bardzo ważna przestrzeń dla każdej firmy i jednocześnie część jej strategii, która zajmuje wysoką pozycję wśród stałych kosztów. Dlatego tak ważne jest, aby trafnie zdiagnozować i zdefiniować swoje potrzeby lokalowe.

Mobilne aplikacje budynkowe

Jednym z narzędzi, które rewolucjonizuje zarządzenie przestrzenią biurową są mobilne aplikacje budynkowe. To właśnie one są przyszłością. Do niedawna w Polsce jedynie bardzo nieliczne budynki miały je w swojej ofercie i najczęściej były to systemy opracowane przez deweloperów z myślą o ich nowo powstających projektach. Colliers stara się to zmienić i upowszechnić to narzędzie na większą skalę, także dla istniejących obiektów. Wiosną zeszłego roku na polski rynek wprowadziliśmy innowacyjne narzędzie Office App, którego implementację poprzedziła wieloetapowa analiza światowego rynku PropTech. Aplikacja posiada blisko 70 funkcjonalności, m.in. mobilny dostęp do biura, nawigację po jego powierzchni, rejestrację gości, dostęp do usług wraz z płatnościami, a także umożliwia rezerwację sal konferencyjnych, hot desków i miejsc parkingowych. Zakres działania systemu jest indywidualnie ustalany na podstawie potrzeb najemców i możliwości technologicznych nieruchomości, a także dostosowywany do strategii klienta.

Taka aplikacja to nie tylko ogromne ułatwienie w zarządzaniu biurem, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, które szczególnie mocno doceniają dziś pracownicy. Dzięki wykorzystaniu technologii bezprzewodowej łączności umożliwia ona bezkontaktowe wchodzenie do biura, zarówno pracownikom, jak i gościom. Z kolei w przypadku potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń, np. zagrożenia pożarowego albo przy wprowadzeniu nadzwyczajnych procedur związanych z epidemią, pracownicy budynku natychmiast otrzymają na swoje telefony stosowne powiadomienia, do których zawsze będzie można łatwo wrócić.

Zaprojektuj swoje środowisko pracy