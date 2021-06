Nowoczesne oświetlenie: program współpracy dla architektów i projektantów

Rusza specjalny program profesjonalnego wsparcia i doradztwa dedykowany architektom i projektantom oświetlenia. Producent oświetlenia z Wielkopolski stworzył system współpracy, którego założeniem jest zapewnienie wsparcia i ułatwienie kooperacji z projektantami i architektami na każdym etapie ich pracy. Firma powołała zespół ekspertów oraz rozbudowała dział obsługi, koordynujący współpracę na linii architekt/projektant-producent.

Światło jest jednym z najistotniejszych elementów koncepcji architektonicznej. Projektowanie oświetlenia jest niezwykle ważnym procesem, od którego wielu architektów zaczyna swoją pracę. Za pomocą światła podkreśla się sposób i sens funkcjonowania przestrzeni. Wieloletnia współpraca Lena Lighting z architektami i projektantami zaowocowała powstaniem programu, którego celem jest kompleksowe wsparcie projektów architektonicznych poprzez doradztwo oraz prezentację wybranych produktów.

„Udział w programie to gwarancja doboru oświetlenia zgodnie z oczekiwaniami architekta, jak również specjalistyczne doradztwo oraz system dogodnej prezentacji produktów. Chcemy maksymalnie ułatwić współpracę, stawiając na indywidualne podejście do każdego pomysłu oraz idei. Wystarczy wypełnić formularz na naszej stronie, a architekt i projektant zostaną objęci kompleksową opieką przedstawiciela Lena Lighting, który skoordynuje współpracę na każdym jej etapie. Postawiliśmy na jakość i specjalistyczną wiedzę. Powołaliśmy zespół ekspertów, oferujących dostęp do tajników wiedzy o oświetleniu i najnowocześniejszych rozwiązań. Rozbudowaliśmy też zespół obsługi, by zapewnić maksimum satysfakcji ze współpracy. Powstała także specjalna podstrona na naszej stronie głównej www.” – mówi Marzena Lesińska, Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu z Lena Lighting.

Producent kompleksowych systemów oświetleniowych z Wielkopolski stawia na jakościowe rozwiązania, ułatwiające projektantom oraz architektom ich codzienną pracę. Program współpracy jest jednym z etapów w rozwoju tego obszaru. Producent nawiązał także współpracę z platformą BIMobject, gdzie udostępnił swoje portfolio produktowe.