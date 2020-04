Nowoczesne, wygodne i ekologiczne - zobacz kolekcję pufów do przestrzeni coworkingowych

Ta kolekcja puf została stworzona z myślą o przestrzeniach coworkingowych oraz w duchu poszanowania środowiska.

Kolekcja Celoo marki Vank to ekologiczne pufy z kategorii „lounge” powstałe w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników, którzy pracują solo na urządzeniach mobilnych w relaksującej pozycji "półleżącej". Komfortowy i nieformalny sposób pracy jest przyjazny dla kręgosłupa i umożliwia nogom odpoczy-nek.

Większy puf służy do dłuższej, wygodnej pracy z laptopem, przeglądania smartfonu czy do czytania magazynu podczas przerwy na relaks. Mniejszy puf - jako podnóżek lub stołek, a po przymocowaniu do niego blatu, jako stolik. Zarówno niski jak i wysoki puf może być zamawiany z mediaportem montowanym na przedniej ścianie siedziska.

Głównie z myślą o nowych pokoleniach, które cenią sobie wyposażenie przestrzeni produkowane z dbałością o środowisko naturalne, siedziska Celoo wykonane są z ekologicznych materiałów. We-wnątrz - z biodegradowalnego, celulozopochodnego materiału konstrukcyjnego, a na zewnątrz - z tkanin odnawialnych i biodegradowalnych (wełna, len) lub tkanin z recyklingowanego poliestru.

Kolekcja została stworzona dla budynków coworkingowych, z myślą o biurowych strefach chillout, dużych przestrzeniach open space, holach i poczekalniach miejsc publicznych. Po takie umeblowanie może sięgnąć biurowiec starający się o ekologiczny certyfikat BREEAM lub LEED i miano „budynku zielonego”, zbudowanego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Charakterystyczny, zdecydowany kształt wyróżnia pufy w przestrzeni. Modułowe meble mogą do siebie ściśle przylegać i tworzyć ciąg nawet kilkunastu sztuk. Można aranżować za ich pomocą specjalne, różnorodne układy funkcjonalne.