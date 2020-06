Nowy projekt Tomka Rygalika. Komfortowa sofa stworzona w duchu gospodarki cyrkularnej

Jak podkreśla Tomek Rygalik to jedna z nielicznych ponadczasowych sof, które stworzone są tak, by służyć użytkownikom przez długie lata i nie przyczyniać się do pogłębienia problemów środowiskowych.

O projekcie Raksy zdecydowały dwa czynniki. Znajomość rynku i potrzeb klientów, szukających wysokiej klasy sof – tę wiedzę wnieśli właściciele Nobonobo. Drugi, to wieloletnie doświadczenie projektanta Tomka Rygalika, będącego dyrektorem artystycznym marki. W efekcie powstała sofa, której proporcje i funkcje zostały harmonijnie skomponowane tak, by jak najtrafniej odpowiedzieć na zapotrzebowanie użytkowników. W Raksie nic nie jest przypadkowe, panuje tu pełna dyscyplina projektowa.

Raksa jest uniwersalną sofą, która sprawdzi się w niemal każdym wnętrzu. Zawdzięcza to prostej formie, modułowej konstrukcji, szerokiemu wyborowi tkanin oraz ponad wszystko szczegółowo dopracowanym proporcjom. Jak w wielu wysokiej klasy produktach, tak i w Raksie znaczenie mają nawet najmniejsze detale. Oparcie sofy zakończone jest łukiem, który subtelnie przełamuje proste kąty i linie mebla. Natomiast podłokietnik umiejscowiony jest nieco poniżej oparcia, dzięki czemu eksponuje jego detal. Pośród dostępnych modułów sofy znajduje się również stolik fornirowany orzechem amerykańskim, który zestawiony z innymi modułami stanowi zintegrowaną bryłę. Jego zaoblone narożniki dodatkowo zmiękczają formę sofy.

W modelu zastosowano nowy rodzaj wypełnienia, które jest udoskonaleniem systemu SoftLayersTM - technologię wzbogacono o nową, ulepszoną piankę poliuretanową. O komforcie Raksy decyduje także głębokie, obszerne siedzisko, nieczęsto spotykane w innych modelach sof. Mamy wrażenie, że w trakcie wypoczynku Raksa przyjemnie okala nasze ciało, zaskakując swą miękkością. Poduszki w siedziskach i oparciach dostosowują się do sylwetki użytkownika, dając idealne podparcie. Kolekcję uzupełnia tapicerowany moduł podnóżka, który stanowi dopełnienie sofy.

Nowa sofa Nobonobo jest przyjazna także pod innymi względami. Wszystkie pokrowce, również te z podstawy, oparcia i podłokietnika można samodzielnie zdjąć i wyprać. Mebel produkowany jest w duchu gospodarki cyrkularnej. Oznacza to, że sofę można rozłożyć na mniejsze komponenty odpowiednie do ponownego przetworzenia.