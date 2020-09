Nutka orientu z nowymi tapetami od Newmor

Stwórz własny egzotyczny zakątek z nowymi propozycjami tapet obiektowych – Acacia i Montelito od Newmor Wallcoverings.

Nowości w kolekcji Premier, prosto z walijskich fabryk Newmor Wallcoverings, to idealny wybór dla tych, którzy pragną stworzyć piękne i ponadczasowe wnętrza. Delikatne akcenty ścienne stanowią idealne dopełnienie aranżacji i pozwalają na dużą swobodę w wyborze wszelkiego rodzajów dodatków i mebli. Nowe wzory Acacia i Montelito dzięki ciepłej palecie barw i inspiracji orientem wspaniale uzupełnią aranżacje w stylu Boho, Tribal i Etno. Poczuj klimat Afryki i Azji bez wychodzenia z domu, przywołujący wspomnienia wyjątkowych, egzotycznych zakątków.

Acacia, czyli uzupełnienie stylu Scandi

Inspirowana fakturą drzewa akacjowego, występującego głównie w Afryce i Azji – Acacia to subtelny wzór dostępny w neutralnych kolorach, przypominający korę lub popękane fragmenty ziemi. Charakterystyczna, aczkolwiek delikatna struktura wspaniale wypełni każdą aranżację, jednak jej wyjątkowy potencjał najlepiej sprawdzi się w pomieszczeniach stylizowanych na Scandi lub Tribal, łączących nowoczesność z orientem. Wnętrza tworzone w duchu umiłowania natury, to nie tylko modny trend, ale także świetny sposób na stworzenie własnej, domowej oazy, która dzięki naturalnym akcentom działa kojąco i ma pozytywny wpływ na obniżanie stresu.

Montelito z nutą eklektyzmu

Montelito to orientalny, koronkowy wzór mandali, inspirowany globalnym trendem eklektycznym, zachwyca ciepłą paletą kolorów od naturalnych barw po intensywne odcienie indygo. W zależności od wybranego koloru tapeta może stanowić główną ozdobę naszej aranżacji lub jej uzupełnienie. Misternie wykonany wzór jest niezwykle delikatny, a koronkowe akcenty nadają tapecie eleganckiego szyku. Montelito swoje piękno zawdzięcza umiłowaniu do detali, które łącząc się ze sobą, tworzą wspaniały i zjawiskowy efekt. Tapeta wprowadzi do wnętrza nutkę orientu i egzotyczności, sprawiając, że nabierze ono niepowtarzalnego klimatu i charakteru.

Tapety ścienne to najlepszy wybór dla osób, które pragną stworzyć kreatywne i inspirujące wnętrze w prosty sposób. Nie trzeba ogromu dodatków, obrazów i ozdób, aby stworzyć wyjątkową i klimatyczną aranżację. Tapety zachwycają nie tylko zjawiskowym designem, ale przede wszystkim swoją funkcjonalnością. Wysoka jakość i trwałość materiału skutecznie chroni ściany przed brudem i zarysowaniami, a ich wyjątkowa struktura pozwala na proste i skuteczne czyszczenie.

Poznaj całą kolekcję Premier i stwórz swoje egzotyczne wnętrze, którym będziesz cieszył się przez cały rok.