Od stycznia wszystkie budynki w Polsce muszą mieć wyższy standard energetyczny

Od 1 stycznia br. obowiązują w Polsce nowe Warunki Techniczne (WT 2021) . Zgodnie z nimi projektowane i budowane budynki muszą spełniać rygorystyczne normy dotyczące izolacyjności cieplnej. Na wprowadzeniu wymagań skorzysta zarówno środowisko, jak i mieszkańcy.

Norma WT 2021 obejmuje trzy zagadnienia:

• Budynki mają tracić mniej ciepła – lepsza izolacja ścian, dachów, podłóg, drzwi czy okien oraz eliminacja tzw. mostków termicznych, przez które „ucieka” ciepło;

• Budynki mają być bardziej energooszczędne i ekologiczne, dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na energię nieodnawialną;

• W budynkach w większym stopniu należy wykorzystywać ekologiczne źródła ciepła – pompy ciepła i fotowoltaikę.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, zaostrzono wcześniej już dwukrotnie: w 2014 i 2017 r. Tego typu stopniowa aktualizacja przepisów zawartych w warunkach technicznych ma na celu dostosowanie ich do przepisów unijnych. Chodzi również o to, aby wszystkie nowobudowane polskie domy i mieszkania zużywały jak najmniej energii elektrycznej. Dzięki temu nieco wyższe koszty poniesione na etapie budowy, zwracają się w trakcie eksploatacji. W WT 2021 ujęto też konieczność montażu pomp ciepła w większości budynków.

Warunki techniczne 2021 wprowadzają m.in. wymóg niższego zapotrzebowania budynków na energię nieodnawialną (współczynnik EP), który w przypadku domów jednorodzinnych wynosi 70 kWh/mkw. na rok (wcześniej 95 kWh/mkw. na rok), a w przypadku budynków wielorodzinnych 65 kWh/mkw. na rok (wcześniej 85 kWh/mkw. na rok). Jednym z głównych problemów związanych z izolacją cieplną są tzw. mostki termiczne, czyli niechciane luki, przez które dany budynek traci ciepło i energię. Tylko modułowa technologia prefabrykacji w niemal 100% eliminuje tego typu usterki już podczas produkcji na hali montażowej.

- Powszechne wykorzystanie prefabrykacji wyeliminuje mostki termiczne niemal w 100%. Jeżeli dany producent prefabrykowanych modułów wykonuje setki elementów w tej samej technologii i przećwiczył budowę tej samej ściany wielokrotnie to jest w stanie zoptymalizować ten proces, tak aby trwał on krócej oraz bez żadnych strat materiałowych. Dzięki doświadczeniu i powtarzalności możemy otrzymać modułowe konstrukcje o niemal idealnej izolacji cieplnej. Z takich właśnie modułów powstają nasze budynki, które będą miały zapotrzebowanie na energię nieodnawialną rzędu 55-60 kWh/m2, czyli o ok. 20% mniej niż wymagana norma. To oznacza, że nasze budynki spełniają już teraz przyszłe, ostrzejsze normy, których należy się spodziewać – mówi Tomasz Szlązak, prezes zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.