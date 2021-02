Olej lniany, mączka drzewna, juta. Tak powstaje najbardziej ekologiczna wykładzina na świecie

Rzemiosło tworzenia linoleum ewoluowało na przestrzeni 150 lat – siłą napędową była chęć wyprodukowania ekologicznego, bezpiecznego dla środowiska, a jednocześnie trwałego i estetycznego materiału, który sprawdzi się zarówno we wnętrzach prywatnych, jak i przestrzeniach użyteczności publicznej.

Dobieranie właściwych ilości składników, znajomość poszczególnych etapów, określanie odpowiedniego czasu wiązania surowców czy dbałość o konieczną temperaturę – to wiedza, umiejętności i doświadczenie, jakie posiadają eksperci Marmoleum. To flagowy produkt marki Forbo, nad którego produkcją czuwają inżynierowie dbający o to, aby każdy metr okładziny miał doskonałą jakość i spełniał wszelkie standardy w pełni ekologicznego, zrównoważonego produktu.

Z czego składa się Marmoleum?

Głównym składnikiem Marmoleum jest olej lniany wytwarzany przez tłoczenie nasion lnu. Len jest gatunkiem łatwym w uprawie, dostarczającym coroczne plony nasion oraz włókna do przemysłu tekstylnego. Ma doskonałe właściwości – pochłania z atmosfery CO2, jest pierwotnym surowcem szybkoodnawialnym, a jego produkcja nie generuje praktycznie żadnych odpadów.

Kolejnym składnikiem jest mączka drzewna pozyskiwana z odpadów z przemysłu drzewnego – jest więc surowcem odnawialnym, pochodzącym z recyklingu. Drewno korzeni i gałęzi jest drobno mielone i używane do produkcji linoleum. Forbo wykorzystuje tylko mączkę drzewną z lasów posiadających certyfikat PEFC. Nie używa tropikalnego drewna liściastego. Do produkcji Marmoleum wykorzystuje się także naturalną sosnową żywicę. Po zmieszaniu w odpowiedniej temperaturze z olejem roślinnym wytwarzanym z nasion lnu powstaje tzw. cement linoleum. Sosny, z których pozyskuje się żywicę, pochodzą z kontrolowanych obszarów leśnych na całym świecie.

Spód Marmoleum jest wykonany z plecionej juty o złotawej barwie. To naturalne i ekologiczne włókno roślinne produkowane z łodyg. Występuje w dużych ilościach i jest wysoce odnawialne, a jego produkcja nie generuje odpadów. Następnym składnikiem jest wapień, czyli jeden z najobfitszych zasobów świata – po piasku to najbardziej dostępny, naturalny materiał na świecie.

Wykładzina Marmoleum swoje zabarwienie uzyskuje dzięki wielobarwnym pigmentom. Forbo wykorzystuje wyłącznie pigmenty przyjazne środowisku, takie jak biel tytanowa, na bazie tlenku żelaza, bardzo trwała, oraz inne pigmenty organiczne.