Oszczędny design w nowej kolekcji krzeseł polskiej marki

Polska marka Absynth pokazała nową kolekcję krzeseł o oszczędnym, eleganckim designie.

Krzesła Laroc wyróżniają prosta elegancja i oszczędne wzornictwo. Zaprojektowane w myśl zasady „mniej znaczy lepiej” ujmują bezpretensjonalnym stylem i kunsztem detalu. Projektanci zadbali o to, by oszczędny design krzeseł wyróżniał się uniwersalnym pięknem. Modele krzeseł z serii Laroc skutecznie przeciwstawiają się szybko zmieniającym się wnętrzarskim trendom.

Miłośnikom minimalizmu z pewnością przypadnie do gustu krzesło Laroc 5 z oparciem nawiązującym do kształtów bliskich modernizmowi. Klasyczne siedzisko osadzone na eleganckich czterech nóżkach w majestatycznej czerni lub szlachetnym złocie zostało wypełnione pianką termoelastyczną. Doskonale wyprofilowany kształt dopełnia elegancka tkanina. Z kolei szeroki wybór różnych gatunków tkanin dostępnych w bogatej palecie barw otwiera szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych. Dla tych, którzy we wnętrzach stawiają na wyrafinowany styl i klasę, idealnym wyborem będą krzesła Laroc 212 o zaokrąglonym kształcie siedziska i podłokietników, które w połączeniu ze złotym stelażem tworzą zachwycającą całość, idealną do aranżacji inspirowanych stylami art deco, new classic i glamour.

Ale funkcja, tuż obok formy przedmiotu, jest równie istotna dla polskiej marki, dlatego krzesła Laroc wyróżniają się świetną ergonomią. Doskonale wyprofilowane siedzisko dba o codzienny komfort każdego użytkownika. Przemyślana konstrukcja, starannie dopracowane detale oraz najwyższej jakości materiały gwarantują, że zarówno relaks, jak i praca będą przyjemnością. Siedziska wypełnione wysokiej jakości pianką termoelastyczną w połączeniu z zaokrąglonym oparciem i podłokietnikami, jak np. w modelu Laroc 66, należą do najbardziej komfortowych na rynku. Przeznaczone zarówno do wnętrz prywatnych, jak i komercyjnych – w obu nadadzą aranżacjom niebanalnego charakteru i zadbają o wygodę tych, którzy będą je użytkować.