Parkingi w The Warsaw Hub z żywicznymi posadzkami

The Warsaw Hub to kompleks trzech wież, które stanowią węzeł biznesowo-hotelowo-usługowo-handlowy, usytuowany przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie, w samym centrum nowej dzielnicy biznesowej stolicy. Ten najbardziej zaawansowany technologicznie zespół budynków w Polsce, którego inwestorem, deweloperem i generalnym wykonawcą jest Ghelamco, został zaprojektowany przez biuro architektoniczne AMC – Andrzej M. Chołdzyński. Na wspólnym parkingu podziemnym tego obiektu wykonano specjalistyczne posadzki Deckshield, których producentem i dostawcą jest Flowcrete Polska.

The Warsaw Hub oferuje 75 000 m kw. powierzchni biurowej. Ponadto w kompleksie znajduje się centrum konferencyjne, pasaż handlowy, hotele, gastronomia, centrum fitness i udogodnienia dla rowerzystów. Budynek ma bezpośredni dostęp do drugiej linii warszawskiego metra. Zastosowano w nim szereg nowoczesnych technologii, m.in. unikalne rozwiązania, które w razie potrzeby umożliwiają natychmiastowe przejście w tryb pandemiczny. Są tam też zintegrowane systemy zarządzania budynkiem oraz zaawansowane funkcje mobilne, dostępne dla najemców i użytkowników, które działają w oparciu o wykorzystanie sztucznej inteligencji.

W The Warsaw Hub, na sześciopoziomowym parkingu podziemnym, który oferuje ponad 1000 miejsc postojowych, na powierzchni ponad 30 000 m kw., wykonano wysokiej jakości, specjalistyczne posadzki Deckshield, zbudowane z żywicy poliuretanowej wzmocnionej piaskiem kwarcowym.

Systemy posadzkowe są elastyczne i wodoszczelne, a przy tym trwałe, wytrzymałe mechanicznie i odporne na ścieranie. Mają wysoką zdolność mostkowania rys w podłożu, dzięki czemu skutecznie zabezpieczają elementy konstrukcyjne budynku przed działaniem czynników zewnętrznych. Są odporne na działanie paliwa, olejów, smarów i innych samochodowych płynów eksploatacyjnych, a także chlorków zawartych w solach odladzających, wwożonych na oponach. Dodatek piasku kwarcowego nadaje im właściwości przeciwpoślizgowe. Te specjalistyczne powłoki tłumią także hałasy związane z ruchem pojazdów, m.in. pisk opon, co zwiększa komfort wszystkich użytkowników budynku, a do tego są łatwe do utrzymania w czystości i zachowują estetyczny wygląd przez lata.

– Ze względu na wielofunkcyjny charakter The Warsaw Hub, parking w tym obiekcie pełni również rolę reprezentacyjną. Posadzki są narażone na silne obciążenia użytkowe, związane zarówno z intensywnym ruchem pojazdów, jak i częstym czyszczeniem myjkami samojezdnymi. Z tego powodu podstawowym wymogiem było zastosowanie elastycznej posadzki o podwyższonej odporności mechanicznej. Za wzór przyjęliśmy wcześniejszą realizację z wykorzystaniem systemu parkingowego Deckshield w wysokościowcu biurowym Warsaw Spire, gdzie rozwiązanie posadzkowe także zostało „uszyte na miarę” biorąc pod uwagę zastosowane w budynku rozwiązania konstrukcyjne – wyjaśnia Piotr Jakóbczak, dyrektor sprzedaży we Flowcrete Polska Sp. z o.o.