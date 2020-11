Perfekcyjna naturalność winylowych paneli podłogowych

Panele winylowe w ostatnich latach zyskały ogromną popularność. Doskonale oddają fakturę drewna a ich czyszczenie i konserwacja jest o wiele prostsza niż w przypadku drewnianej podłogi. Dzięki bogatej ofercie wzorów i kolorów świetnie sprawdzą się zarówno we wnętrzach nowoczesnych, jak i tych bardziej klasycznych, czy rustykalnych. Designerskie, ponadczasowe wzory w połączeniu z wysoką jakością i wytrzymałością paneli winylowych pozwalają stworzyć podłogę, która będzie zachwycać przez lata.

Inspiracja naturalnymi materiałami to stale utrzymujący się trend wnętrzarski. Panele Aspecta, oferują nie tylko modne wzory i kolory, które wiernie oddają fakturę drewna, ale także różne kształty i formy ich montażu – tak jak w najnowszej kolekcji Elemental by Aspecta, na którą składają się zarówno klasyczne panele „Plank”, jak i „Herringbone” – jodełka angielska oraz „Chevron” – jodełka węgierska. Wszystkie dostępne są w naturalnej i ciepłej palecie kolorystycznej od jasnych do ciemnych odcieni drewna.

Panele Aspecta, dzięki wiernemu odzwierciedleniu nieregularnej struktury, a także brakowi widocznej powtarzalności wzoru, pozwalają osiągnąć oryginalne i efektowne aranżacje. Dodatkowe tłoczenia na powierzchni dodają głębi i naturalnego wyglądu. Matowe wykończenie idealnie wpisuje się w panujące obecnie trendy wśród projektantów powierzchni hotelowych, obiektów komercyjnych, a także przestrzeni domowych.

Nowa kolekcja paneli Elemental by Aspecta o warstwie użytkowej 0,55 mm winylu i klasie 33 świetnie sprawdzi się we wnętrzach o dużym natężeniu ruchu, dzięki wyjątkowej jakości, trwałości, a także odporności na powstawanie rys, pęknięć lub plam. Antypoślizgowa powierzchnia paneli gwarantuje bezpieczeństwo i komfort podczas codziennego użytkowania.

Niezależnie od wyboru technologii montażu – Dryback na klej, czy Multilayer na click (który może zostać zamontowany również na istniejącej już podłodze) ich instalacja jest szybka, prosta i trwała. Panele Elemental Dryback są niezwykle wytrzymałe, ponieważ powstały na bazie 2,5 mm litego winylu, zaś wierzchnia warstwa polimerowa zapewnia im najwyższą odporność przed ścieraniem i powstawaniem plam. Panele Elemental Multilayer zostały wykonane w technologii Isocore® o 4 lub 5 mm rdzeniu z wytłaczanego winylu zapewniającego wodoodporność, a także najwyższą komercyjną jakość użytkową. Dwumilimetrowa warstwa wierzchniego winylu pozwala na uzyskanie trwałego wykończenia z zachowaniem w pełni naturalnych żłobień imitujących strukturę drewna.

W dobie zwiększonego bezpieczeństwa ciekawym rozwiązaniem może pochwalić się kolekcja paneli winylowych Aspecta Ten. Posiadają one dodatkową warstwę bakteriostatyczną Ultra-fresh, która zapobiega namnażaniu się na powierzchni podłogi bakterii, grzybów i pleśni.

Przy wyborze materiałów wykończeniowych warto sięgać po pewne i sprawdzone marki. Panele winylowe Aspecta od Newmor Polska to gwarancja trwałości i funkcjonalności. Dzięki szerokiej gamie modnych i designerskich wzorów wybór idealnej powierzchni podłogowej, dedykowanej zarówno do obiektów komercyjnych, biur, restauracji czy mieszkań to czysta przyjemność.

