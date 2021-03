Pierwszy w pełni cyfrowy hotel Accor otworzy się w Wielkiej Brytanii

Accor otworzy pierwszy w regionie Europy Północnej w pełni cyfrowy hotel działający w oparciu o integrację nowoczesnych technologii. Grupa zapowiada, że w ciągu najbliższych 50 lat podobną transformację przejdzie co najmniej 50% obiektów Accor.

Pierwszym cyfrowym hotelem Accor w regionie Europy Północnej będzie zlokalizowany w Wielkiej Brytanii ibis Styles London Gloucester Road. Obiekt zaoferuje zdigitalizowane i bezkontaktowe rozwiązania na każdym etapie pobytu gościa, gwarantujące szybką i bezpieczną obsługę. Cyfrowy ekosystem obejmie takie rozwiązania i usługi, jak mobilny meldunek online, internetowy system płatności, cyfrowy klucz Accor Key, usługi F&B i obsługę hotelową za pośrednictwem Whatsapp w trakcie pobytu.

Nowe technologie hotelową rzeczywistością

Innowacyjne podejście do guest experience w pełni dopasowane do nowej rzeczywistości podróżowania rozpocznie się od londyńskiego hotelu i obejmie co najmniej 50% obiektów grupy w najbliższych pięciu latach.

- W dzisiejszej rzeczywistości coraz więcej gości szuka możliwości podróżowania z maksymalnym ograniczeniem kontaktów oraz bezpieczną i intuicyjną obsługą, co właśnie chcemy im zaoferować w nowym hotelu. Nasze rozwiązania nie wiążą się z wprowadzeniem bezosobowej obsługi, ale integracji inteligentnych technologii zawsze w gotowości dla naszych gości. Technologie dzisiaj są częścią naszej codzienności, a teraz w pełni staną się hotelową rzeczywistością w zakresie guest expierience – mówi Carla Milovanov, SVP Customer Technology Services, Accor.

Bezdotykowe rozwiązania sprzymierzeńcem hoteli w pandemii

Zameldowanie się w hotelu będzie łatwiejsze dzięki inteligentnym bezkontaktowym rozwiązaniom online. Każdy gość będzie mógł samodzielnie zameldować się w hotelu z poziomu smartfona, tabletu czy laptopa. Accor rozszerza także istniejącą funkcjonalność szybkiego wymeldowania (FCO – Fast Check-Out) dla wszystkich gości, dostępną z poziomu urządzeń mobilnych i oferującą wysłanie faktury w formacie PDF na skrzynkę e-mail.

Autorska mobilna technologia Accor, FOLS, umożliwia obsłudze hotelu powitanie każdego gościa z łatwością, eliminując konieczność pracy recepcji na rzecz bezpośrednich interakcji. Wprowadzenie mobilnej wersji technologii daje załodze możliwość kontaktu z gośćmii za pośrednictwem systemów operacyjnych, pozwalających na zarządzanie codziennymi obowiązkami. Od wprowadzenia rozwiązania w 2018 roku technologia cieszy się dobrym odbiorem gości i pracowników hoteli, będąc inteligentnym wsparciem w codziennej pracy.

Cyfrowe klucze, płatności online, posiłki zamawiane smartfonem

Każdy gość odwiedzający ibis Styles London Gloucester Road otrzyma cyfrowe klucze do pokoi i wind, dostępne z poziomu smartfona. Accor planuje wprowadzić rozwiązanie Accor Key na całym świecie, a tylko w samym 2021 grupa wyposaży 20 tys. drzwi w tę funkcjonalność, która będzie dostępna także we wszystkich hotelach uruchamianych od lata bieżącego roku. Jednocześnie goście będą mogli dokonywać płatności dzięki Pay By Link, umożliwiającej jednorazowe logowanie i bieżące wydatki w trakcie pobytu. Usługa Click Pay Collect umożliwi gościom zamawianie posiłków i pozycji z hotelowego cyfrowego menu za pośrednictwem smartfona wprost do pokoju. Kontakt z obsługą zapewni pełna integracja hotelowych systemów z aplikacją Whatsapp, umożliwiając gościom jak największą wygodę podczas pobytu.