Po Hygge i Lagom przyszedł czas na Ikigai

Ikigai to japońskie słowo, oznaczające powód istnienia, a także coraz modniejsza filozofia życia, skupiająca się na teorii szczęścia. Uczy, jak czerpać radość z drobnych rzeczy i osiągnąć spełnienie w zabieganym świecie. Japończycy odnajdują pełnię i spokój w odpoczywaniu, dlatego chcąc wdrożyć do własnego życia filozofię Ikigai, warto zacząć od aranżacji wnętrza, która sprzyja relaksowi. Jak to zrobić radzi dyrektor kreatywna Westwing, Marta Suchodolska.

Na przestrzeni ostatnich lat we wnętrzarskich trendach mieliśmy już duńskie Hygge, szkockie Cosagach i szwedzkie Lagom – filozofie aranżacji wnętrz bazujące na spokoju, akceptacji

i maksymalizacji komfortu. W poszukiwaniu nowości tym razem udaliśmy się na odległy Wschód

i poznaliśmy tam Ikigai – oazę w japońskim stylu.

Krok 1: Wybierz styl

Wnętrze w stylu Ikigai to wyrafinowana mieszanka skandynawskiej funkcjonalności i japońskiej estetyki. Tę pierwszą charakteryzują uporządkowanie i jasna kolorystyka. Drugą zaś stonowane barwy, prostota form i zaczerpnięte z natury materiały i motywy. Ta idealna kombinacja wprowadzi spokój do Twojej aranżacji.

Krok 2: Postaw na naturę

Urządź wnętrze meblami i dodatkami z naturalnych materiałów, m.in. z kamionki, ceramiki, drewna, lnu czy rattanu. Są miłe w dotyku, przyjazne dla ludzi i środowiska, a także mają pozytywny wpływ na samopoczucie. Ich stonowane barwy z palety barw ziemi pozwalają odpocząć oczom, a pozostałym zmysłom się wyciszyć.

Krok 3: Zatrzymaj się i odetchnij

Aby w pełni zanurzyć się w swojej oazie, wybierz funkcjonalne meble, czyste linie, subtelne formy

i delikatne kolory. Ogranicz we wnętrzu przedmioty do minimum, aby uzyskać efekt nieskazitelnej czystości, porządku i równowagi. Teraz wystarczy rozłożyć matę do medytacji lub wygodnie się rozsiąść w fotelu i wypić pyszną matcha latte. Chwilo, trwaj!