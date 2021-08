Podłoga do wnętrz komercyjnych. Jak wybrać najlepszą? Sprawdź

Trwała, wytrzymała i funkcjonalna. Taka powinna być idealna podłoga dedykowanej do użycia w przestrzeniach komercyjnych. Ważna jest także bezpieczeństwo, łatwość utrzymania w czystości i estetyka. Sprawdź zatem, jak wybrać materiał podłogowy, by sprostał wszystkim oczekiwaniom.

Nowoczesne przestrzenie biurowe, handlowe czy też usługowe projektowane są w taki sposób, by każda przebywająca w nich osoba czuła się komfortowo i bezpiecznie, a właściciel bądź najemca mógł je bez trudu utrzymać w nienagannym stanie przez długi czas. Dobór odpowiednich materiałów wykończeniowych ma więc kluczowe znaczenie w kontekście satysfakcji zarówno pracowników i klientów, jak i inwestorów.

Trwała i wytrzymała na czynniki zewnętrzne

Elementem, który szczególnie narażony jest na zużycie, zabrudzenie czy zniszczenie w każdym wnętrzu komercyjnym jest podłoga, dlatego też decyzja o wyborze nawierzchni nie może być podejmowana pod wpływem impulsu.

– Konieczna jest dogłębna analiza wszystkich parametrów technicznych różnych produktów i porównanie ich właściwości w kontekście przyszłego miejsca przeznaczenia. Inna podłoga sprawdzi się bowiem w małym biurze, które odwiedza mała ilość interesantów, a inna w dużym salonie sprzedaży czy korporacyjnym open space – mówi Grzegorz Mazur, ekspert marki wineo.

W każdym z tych przypadków najważniejsze wymogi pozostają jednak bez zmian i są nimi trwałość oraz wytrzymałość na czynniki zewnętrzne. Po podłodze w biurze czy innej przestrzeni komercyjnej codziennie chodzi wiele osób, nanosząc na butach piasek i błoto, stoją na niej ciężkie meble, przesuwają się krzesła i kółka foteli komputerowych, a nierzadko też coś się rozleje, ubrudzi czy rozsypie. Różne materiały wykończeniowe inaczej znoszą tego typu wyzwania, dlatego trzeba wiedzieć, na jakie parametry należy zwrócić szczególną uwagę. O jakich aspektach mowa?

– Panele laminowane, winylowe i nowoczesne podłogi elastyczne to trzy produkty, które w ostatnich latach najczęściej wybierane są do przestrzeni komercyjnych. Decydując się na pierwsze z tych rozwiązań, należy przede wszystkim zapoznać się z klasą ścieralności, określoną w przedziale od AC3 do AC5. Wyższa klasa oznacza większą wytrzymałość na ścieranie, dlatego do biur czy obiektów usługowych najlepiej wybierać panele z grupy AC4 lub AC5 – podkreśla ekspert wineo.

Jeżeli chodzi o panele winylowe i podłogi elastyczne najważniejszym punktem karty technicznej powinna być klasa użytkowa, ponieważ to ona określa, do jakiego rodzaju wnętrz nadaje się konkretna nawierzchnia: domowych czy komercyjnych, a także mało, średnio czy mocno obciążonych. – Oznaczenie podłóg przeznaczonych do przestrzeni biurowych czy usługowych mają na początku cyfrę 3, a potem 1,2 lub 3, w zależności od intensywności eksploatacji (1 oznacza niskie natężenie ruchu, 2 średnie, 3 wysokie) – dodaje Grzegorz Mazur.