Podłoga na szybko, czyli jak dbać o portfel i środowisko

Skrócenie przestojów potrzebnych na remont, łatwy montaż i demontaż, możliwość ponownego użycia i recyklingu to zalety podłóg do szybkiego montażu.

REKLAMA

Podłogi do szybkiego montażu bez użycia kleju to szeroka oferta produktów Forbo w której znaleźć można zarówno maty wejściowe, jak i wykładziny w rolce, płytki oraz panele LVT. Można je stosować do instalacji na istniejących podłogach, a ponieważ nie trzeba ich montować za pomocą kleju, czas instalacji może zostać skrócony nawet o ponad połowę.

Podłogi do szybkiego montażu w prosty sposób łączy się na system zatrzasków przy użyciu gumowego młotka - żaden produkt nie wymaga stosowania kleju. Brak zapachu kleju, łatwa instalacja oraz możliwość użytkowania podłogi bezpośrednio po zakończeniu montażu to główne atuty tego systemu.

Gdzie stosować?

Produkty Forbo Fast Flooring nadają się do szerokiego zakresu zastosowań i oferują określone korzyści dla poszczególnych segmentów. W przypadku obiektów takich, jak szpitale, punkty call center, czy placówki handlowe oferujące swoje usługi przez 24 godziny na dobę, skrócenie czasu przestoju spowodowanego trwającym remontem może oznaczać znaczne oszczędności dla klienta.

W placówkach edukacyjnych podłogi do szybkiego montażu dają możliwość wykonania instalacji w weekendy lub w przerwach od zajęć, unikając kumulacji ilości montaży w czasie przerwy letniej. Szybkość instalacji ma kluczowe znaczenie w środowisku szpitalnym pracującym 24 godziny na dobę. Co więcej, jeżeli podłoże jest odpowiednie instalacja Fast Flooring może przebiegać cicho i nie wpływać negatywnie na komfort pacjentów. Podłogi mogą być używane bezpośrednio po zakończeniu instalacji - nie trzeba czekać 48 godzin, jak to ma miejsce w przypadku standardowych produktów klejonych do podłoża.

Ponieważ do montażu nie są potrzebne żadne kleje ani specjalne przygotowanie podłoża, w większości przypadków wymagania dotyczące sprzątania są zredukowane do minimum. Brak zastosowania kleju eliminuje również utrzymujące się nieprzyjemne zapachy, które mogłyby wpływać na samopoczucie pacjentów. Również w przestrzeniach biur czy branży retail takie zalety, jak brak uciążliwych zapachów i hałasów towarzyszących montażowi oraz ograniczone do minimum przestoje w pracy placówek czynią podłogi do szybkiego montażu idealnym wyborem. Co więcej, Fast Flooring można stosować na dużych powierzchniach o wysokim obciążeniu ruchem pieszym oraz ruchem kołowym, na przykład w centrach handlowych.

Fast Flooring znajdą zastosowanie również w obiektach przemysłowych. Allura Color Plus, Colorex EC Plus, Basic Plus i R11 to trwałe systemy podłogowe, które można stosować również w miejscach użytkowania wózków widłowych. Unikalna struktura ‘plastra miodu’ na spodzie wyżej wymienionych produktów pozwala na odpowiednią wentylację wilgotnych podłóg podczas ich użytkowania.