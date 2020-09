Polska marka czerpie inspiracje ze świata mody tworząc designerskie meble

Włoski styl modernistyczny nawiązujący do prostych form i obecności marmuru wiódł prym we wzornictwie już w 2018 roku, gdy producent mebli, marka Absynth, zaczęła pracę nad swoją kolekcją. Kwintesencją nurtu geometrycznego stanowi model stolika Ring.

REKLAMA

Polska marka Absynth od dwunastu lat obserwuje trendy we współczesnym wzornictwie i implementuje je na rodzimy grunt. Co więcej, nie ogranicza się wyłącznie do inspiracji meblarskich i odważnie czerpie też a innych dziedzin artystycznego wyrazu. Obecne na wybiegach mody w Mediolanie od kilku lat geometryczne kształty, stały się inspiracją do stworzenia kolekcji stolików Ring.

Włoski styl modernistyczny nawiązujący do prostych form i obecności marmuru wiódł prym we wzornictwie już w 2018 roku, gdy producent mebli, marka Absynth, zaczęła pracę nad kolekcją. Niedługo potem zgeometryzowane motywy na tkaninach dedykowanych branży modowej znalazły swoje odbicie we wzornictwie kolekcji meblowej. Zespół projektantów marki nieustannie stara się podążać za trendami i dopasowywać swoją ofertę do zmieniającego się rynku.

Kwintesencję nurtu geometrycznego stanowi model stolika Ring polskiej marki Absynth. To połączenie naturalnego marmuru lub litego drewna ze stalową konstrukcją na bazie koła wpisanego w kwadrat.

Wymiary i rodzaj blatu oraz nóg stolika są w pełni zależne od preferencji klientów. Meble poddają się daleko idącej indywidualizacji, a to co jest im wspólne, to wysoka jakość wykorzystanych surowców i dbałość o ich konserwację. Blaty z drewna zostały zaimpregnowane naturalnymi woskami, które nadały meblom jedwabiste wykończenie. Stoliki z marmurowym blatem wykonano z najwyższej jakości marmuru Carrara, cenionego za swoją niezwykle piękną biel. One także zabezpieczono powłoką zewnętrzną, która uniemożliwia rozpryśnięcie marmuru.