Polski producent płytek ceramicznych zapowiada nowe kolekcje na 2021 rok

2021 r. to nowe wyzwania dla firmy. Tubądzin bardzo uważnie słucha potrzeb swoich klientów, zdając sobie sprawę, że płytka ceramiczna nie może być w zgodzie wyłącznie z sezonowymi modami, musi także odpowiadać zmieniającym się potrzebom użytkownika.

Zmęczeni minionym rokiem, pełnym niespodzianek i restrykcji, w tym roku wypatrujemy przede wszystkim komfortu. Blisko przyjaciół i rodziny, w niebanalnych wnętrzach. Czy to w surowych, industrialnych przestrzeniach, dających wolność wyboru dodatków i łączenia kolekcji, czy też w otoczeniu kojących kolorów lub luksusie inspirowanym najdroższymi kamieniami szlachetnymi. Na te wszystkie potrzeby odpowiadają nowe kolekcje Ceramiki Tubądzin.

Przed nami sześć premierowych kolekcji marki MONOLITH, która na stałe zagościła nie tylko w łazienkach, salonach i korytarzach klientów indywidualnych, ale też jako okładzina – na elewacjach, wyspach kuchennych, czy meblach. Grupa Tubądzin jako pierwszy polski producent wprowadziła na rynek wielkoformatowe płytki, które poprzez swoje imponujące rozmiary, minimalizują ilość fug, dzięki temu eksponują piękne wzornictwo, czy odzwierciedlają piękno natury.

Trzy wielkoformatowe kolekcje (Art Cement, Tin, Patina Plate), które Tubądzin wdraża w 2021 r. to ukłon w stronę industrialnych inspiracji, surowych loftów, rdzy, ale też materiałów nadgryzionych zębem czasu. Z kolei wielkoformatowa kolekcja Harmonic – to elegancka, ponadczasowa płytka inspirowana delikatnym kamieniem, z przeplatającą się kolorystyką beżu, szarości, aż po jasny, niemalże transparentny w odbiorze kolor.

Ambra Bianca i White Opal to wielkoformatowe propozycje inspirowane szlachetnymi kruszcami - białym bursztynem i opalem. Te luksusowe kamienie noszą w sobie także wspomnienie luksusowych wakacji, odpoczynku na tajemniczej plaży oraz dają zastrzyk optymistycznej energii.. Ceramika Tubądzin pokaże te inspiracje w pełnym elegancji wydaniu kamieni naturalnych, w ich wysublimowanej formie.

Przed nami także cztery nowości w formacie 30x75 cm (kolekcje My Tones, Mild Garden, Goldgreen i Brass) oraz nowa kolekcja w formacie 33x90 cm (kolekcja Macchia) Wszyscy, którzy tęsknili za kolorami i odważnymi rozwiązaniami wzorniczym nie powinni być zawiedzeni. Anna Skonka-Wojtysiak, Kierownik Działu Wzornictwa Grupy Tubądzin dodaje: - Naszej kreacji od zawsze przyświeca idea „pięknie się różnić”. Myśląc o nowych propozycjach kolekcji, tworzonych zawsze z myślą o naszych klientach, -staramy się oddać w ich ręce pełen wachlarz możliwości wzorniczych i dekoracyjnych. Nie inaczej było i tym razem. Przepiękne, pastelowe kwiaty – zaczerpnięte z przydomowego zielnika, a obok nich wysublimowany granat i elegancka, szmaragdowa zieleń w otoczeniu platynowych, lekko połyskujących dekoracji; zdecydowana, charakterna miedź cegiełek pośród industrialnej, patynowanej zieleni połączonej z cementowym cotto; a na koniec lekko posrebrzana płytka inspirowana metalem, zaprezentowana w bardziej eleganckiej i czystej formie, poprzez użycie różnorodnych faktur - od błysku płytki podstawowej po zdefiniowany akcent metalicznej barwy zatopionej w szkle oraz strukturalnych dekoracjach -to tylko krótka opowieść o tym, co pragniemy oddać w ręce naszych odbiorców.

Warto też już też teraz zapowedzieć kolekcje wyczekiwane przez wszystkich miłośników talentu Macieja Zienia: Boho, Timeless, Funky i Sophisticated to odpowiedź na cztery wiodące trendy, w formacie 33 x 90 cm już wkrótce cieszyć będą oczy i wnętrza wszystkich, którzy cenią sobie rozpoznawalny styl projektanta.