Ponadczasowe wzornictwo i nowoczesne technologie w ofercie polskiej marki łazienkowej

Eleganckie, ponadczasowe wzornictwo polska marka połączyła z nowoczesnymi technologiami.

Marka Cersanit proponuje nowe produkty, które są odzwierciedleniem połączenia nowoczesnych technologii oraz stylowego designu. Kolekcja Inverto to przede wszystkim stylowe materiały, proste formy oraz nowatorskie rozwiązania technologiczne. Biała ceramika łazienkowa z połyskiem jest jednym z najpopularniejszych wyborów przy urządzaniu łazienki ze względu na swoją niezwykłą praktyczność i wygodę, która zawsze wpisuje się w najnowsze trendy wnętrzarskie.

Umywalki Inverto są wykonane z lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej masy ceramicznej Rocklite. Bardzo cienkie ścianki (5-6 mm) nadają ceramice delikatny i nowoczesny wygląd. Kolekcja składa się z umywalek nablatowych prostokątnych lub owalnych oraz meblowo-nablatowych, które można zestawić z szafkami podumywalkowymi lub z blatami.

Najnowszym rozwiązaniem jest funkcja StreamOn, zastosowana w produktach takich jak miski zawieszane, bidety oraz sety stelażowe, wszystkie z ukrytym montażem. System spłukiwania StreamOn odwraca strumień wody i zamienia go w wir, który kilkukrotnie obmywa wewnętrzną powierzchnię toalety. W ten sposób zanieczyszczenia są usuwane cicho i dokładnie, bez rozlewania wody. Otwór spłukujący został umiejscowiony tak, aby najmocniejszy strumień wody obmywał miskę tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Miski mają bezkołnierzową konstrukcję, która zmniejsza gromadzenie się zarazków oraz ułatwia jej czyszczenie. StreamOn to również oszczędność, ponieważ jedno wirowe spłukiwanie wody zużywa jedynie 2/4 litra wody.