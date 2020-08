Ponadczasowy modernizm w kolekcji projektu Mai Ganszyniec

Od ponad wieku jest jednym z najbardziej cenionych prądów w architekturze. Unikalne wzornictwo, geometryczne kształty, a jednocześnie funkcjonalność i wytrzymałość to powody, dla których modernizm na stałe zagościł w architekturze. Jego ponadczasowy charakter znalazł odzwierciedlenie w kolekcji płytek zainspirowanej gorsecikami, które stały się już symbolem przedwojennej Warszawy.

Unikalne wzornictwo, geometryczne kształty, a jednocześnie funkcjonalność i wytrzymałość to powody, dla których modernizm na stałe zagościł w architekturze. Od ponad wieku stanowi inspirację, w jaki sposób za pomocą detali wydobyć maksimum estetyki i funkcjonalności. Właśnie stąd swoją genezę czerpie kolekcja „Modernizm” stworzona we współpracy z cenioną projektantką Mają Ganszyniec. Jej kwintesencją są przedwojenne wzory gorsecików dopełnione autorskimi kompozycjami. To kolekcja z duszą, która pozwala ocalić od zapomnienia unikalny przedwojenny styl wnętrz i przenieść go do współczesnych lokali, budynków użyteczności publicznej czy mieszkań.

W ramach kolekcji odtworzone zostały gorseciki, czyli kultowe już dziś płytki ceramiczne, które stały się nieoficjalnym symbolem przedwojennej Warszawy. Wyróżniają się charakterystycznymi wcięciami i kształtem nawiązującym do gorsetu, któremu zawdzięczają swoją nazwę. „Modernizm” dostępna jest w sześciu nowoczesnych, lecz nawiązujących do międzywojennej estetyki kolorach: czerni, szarości, bieli, ciepłych tonacjach cegły i ochry oraz w chłodnym odcieniu niebieskiego. Uzupełnienie kolekcji stanowią gorsecikowe mozaiki oraz dodatkowe formaty płytek, dostosowane do wymogów współczesnych wnętrz, które swoim wzornictwem nawiązują do lat 20. i 30. Współczesne gorseciki wytwarzane są przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii, co nadaje im nie tylko ponadczasowy charakter, ale jednocześnie podnosi ich trwałość i praktyczność.

Nie tylko do kamienic

To właśnie ze względu na uniwersalny charakter i ponadczasowość, kolekcja „Modernizm” cieszy się niesłabnącą popularnością wśród architektów, projektantów, inwestorów jak i samych użytkowników. Niezwykła forma, estetyka i funkcjonalność sprawiają, że kolekcja doskonale wpisuje się w aranżacje dzisiejszych wnętrz. Ikoniczne gorseciki stanowią nie tylko idealne podkreślenie stylu i klasycznej elegancji remontowanych kamienic czy odrestaurowywanych budynków, ale także doskonale współgrają z nowoczesnymi, industrialnymi projektami.

Ceramika z tej linii zdobi m.in. podłogę flagowego butiku duetu Paprocki & Brzozowski zlokalizowanego w zrewitalizowanej Elektrowni Powiśle. Ich surowa forma nadaje wnętrzu ponadczasowy, indywidualny charakter, czyniąc je wyjątkowym. Sprawdzają się nie tylko na podłogach, ale równie często są wykorzystywane jako unikalny element zdobiący ściany.

Polskie wzornictwo docenione na międzynarodowej arenie

Kolekcja Ceramiki Paradyż zaprojektowana przez Maję Ganszyniec została doceniona na międzynarodowej arenie, zdobywając prestiżową nagrodę Bronze A' Design Award w kategorii materiały budowlane i elementy konstrukcyjne. Ponadto zdobyła uznanie środowisk związanych ze wzornictwem przemysłowym i została polskim kandydatem do EDIDA (ELLE Decoration International Design Awards).