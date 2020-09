Pora na maksymalizm, czyli moda na eklektyczne wnętrza

Maksymalizm, jak żaden inny styl aranżacyjny, pozwala nam na eksperymentowanie i łączenie ze sobą niekoniecznie oczywistych elementów. W końcu słowo, które najpełniej opisuje styl maksymalistyczny to „eklektyzm”.

Maksymalizm to wprowadzenie do wnętrz kontrastujących ze sobą zestawień kolorystycznych, wzorów i mebli, które bardziej niż prostotą, zachwycają interesującą formą.

Maksymalizm lubi kontrasty

Można powiedzieć, że nie ma takiego zestawienia kolorów, które nie wpisze się w maksymalistyczną koncepcję aranżacji wnętrza. Jest to styl, który charakteryzuje się zarówno stonowanymi, dość bezpiecznymi, jak i bardzo wyrazistymi, niemal krzykliwymi połączeniami kolorów. Wszystko będzie więc zależało od tego, w jakich przestrzeniach czujemy się najlepiej.

W pierwszym przypadku świetnie sprawdzą się biele w połączeniu z kremami, granatami i błękitami lub innymi pastelowymi kolorami. W drugim przypadku warto dać ponieść się swojej wyobraźni – bardzo efektowne okażą się połączenia granatu i różu, butelkowej zieleni i żółci lub fuksji, czy też ciemniej zieleni i fioletu. Barwnych eksperymentów może nie być końca! Pamiętajmy jednak o tym, by nie stosować zbyt ciemnych kolorów w małych, niezbyt dobrze doświetlonych pomieszczeniach – w przeciwnym razie pomniejszymy optycznie wnętrze.

Wzorzyste tapety

Kolejnym, bardzo ważnym elementem wystroju maksymalistycznego wnętrza jest tapeta z przyciągającym wzrok printem. Jeśli uwielbiamy motywy florystyczne, wybierzmy tapetę z pięknym kwiatowym wzorem. Jeżeli lubimy geometrię, bardzo dobrze sprawdzą się tapety z bardziej i mniej artystycznie przedstawionymi figurami geometrycznymi. Tutaj również nie ma jednej właściwej drogi – przeglądając katalogi z tapetami na pewno uda nam się trafić na wzór, który nas zainspiruje. Oczywiście należy tutaj wziąć pod uwagę również ogólną kolorystykę we wnętrzu. Tapeta będzie mogła się w nią harmonijnie wpisać lub wręcz przeciwnie – dzięki wyraźnemu kontrastowi, będzie głównym elementem aranżacji danego pomieszczenia.

Meble tapicerowane

Ze względu na fakt, że maksymalizm kojarzy się z eklektycznymi i dość wytwornymi wnętrzami, bardzo dobrym rozwiązaniem podczas aranżowania mieszkania w myśl właśnie tej koncepcji, okażą się meble tapicerowane. Piękne obicia, stylowe i puszyste poduchy oparciowe oraz zdobienia poszczególnych tapicerowanych elementów sprawią, że każde maksymalistyczne wnętrze będzie komfortową i zachwycającą przestrzenią.

A na co zwrócić uwagę wybierając meble tapicerowane do maksymalistycznej sypialni? – Z całą pewnością sprawdzą się tutaj łóżka tapicerowane – standardowe lub kontynentalne. Istotne jest, by zwrócić uwagę na wezgłowie łóżka. We wnętrzu w stylu maksymalistycznym powinniśmy raczej zrezygnować z gładkich i prostych zagłówków. Znacznie lepiej sprawdzą się te bogato zdobione – np. z głębokimi i gęstymi pikami lub ze stylowymi wypukłościami, nawiązującymi do kształtu tabliczki czekolady. Co więcej, zwróćmy również uwagę na drobne detale, które dopełnią wnętrze. Z ciemnymi i wytwornymi kolorami maksymalizmu – butelkową zielenią, granatem, fuksją, fioletem – bardzo dobrze będą współgrać złote, metalowe nóżki – podpowiada Artur Wasążnik, ekspert marki Comforteo.