Posadzki do zadań specjalnych. Co na podłogę w zakładzie produkującym soki?

Na 30 maja przypada Światowy Dzień Soku. Z tej okazji przyjrzeliśmy się cechom, jakie powinny mieć posadzki w zakładach produkujących soki.

Jakie cechy posadzek są najbardziej pożądane w przypadku zakładów produkujących soki? Przedstawiamy porady ekspertów marki Flowcrete, wiodącego producenta specjalistycznych posadzek żywicznych, które sprawdzają się w wymagających warunkach użytkowania.

Przy projektowaniu posadzki w zakładzie produkującym soki należy pamiętać o tym, że zastosowane materiały i technologie mają duży wpływ na środowisko, w jakim powstaje końcowy produkt, a także na trwałość posadzek i stropów, ograniczając koszty utrzymania budynków.

Połączenie elastyczności i wytrzymałości mechanicznej

W zakładach przetwórstwa owoców i warzyw betonowe podłoże jest narażone na duże obciążenia mechaniczne. W efekcie może dojść do jego uszkodzenia, czyli powstania trudnych do wyczyszczenia spękań i ubytków, w których może zbierać się brud, bakterie i zarodniki pleśni. Podstawowym zadaniem posadzek żywicznych jest ochrona podłoża. Aby posadzki dobrze spełniały swoją funkcję powinny być elastyczne, aby przenosić drgania powstałe przy pracy maszyn i linii produkcyjnych, a jednocześnie odporne na zniszczenie w wyniku intensywnego ruchu wózków transportowych. W tej roli dobrze sprawdzają się rozwiązania posadzkowe na bazie elastycznych żywic poliuretanowych oraz specjalnie dobranych kruszyw i cementów.

Łatwe utrzymanie w czystości i wysoki standard higieny

W zakładach produkcji i rozlewniach soków, tak jak w całym przemyśle spożywczym, obowiązują rygorystyczne wymogi sanitarne. Dla zachowania najwyższego standardu higieny istotna jest starannie zaprojektowana posadzka – najlepiej bezspoinowa, nienasiąkliwa, łatwa do zmywania. Dodatkowo powinna być wykonana ze spadkiem w kierunku odwodnienia, a na styku ze ścianą – zintegrowana ze szczelnym cokołem, o profilu przystosowanym do szczotek maszyn sprzątających. Do stref bezpośredniego przygotowywania żywności rekomendowane są specjalistyczne posadzki antybakteryjne, takie jak np. Flowfresh z dodatkiem Polygiene®, działającym na bazie jonów srebra, który redukuje ilość bakterii na powierzchni nawet o 99%. Warto również wybierać systemy posadzkowe, które mają certyfikaty przyznawane przez niezależne organizacje, jak np. HACCP International, ponieważ jest to obiektywne potwierdzenie ich jakości.

Odporność na cukry i kwasy owocowe

Przy wyborze systemu posadzkowego warto sporządzić listę substancji obecnych w procesie produkcji soków i sprawdzić, jak wybrane rozwiązanie posadzkowe zachowuje się w kontakcie z tymi składnikami. Soki są bogate w kwasy organiczne o różnej mocy, np. kwas cytrynowy, kwasy winowy, kwas octowy, kwas jabłkowy. Ponadto do ich przygotowania wykorzystuje się duże ilości cukru. Tak specyficzne środowisko pracy stanowi poważne zagrożenie degradacji posadzki, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na jej odporność w tym zakresie.

