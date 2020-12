Powietrze oczyszczane jonami w Olivia Business Centre

W gdańskim kompleksie biurowych zastosowano jonizację powietrza w centralach wentylacyjnych. Jest ona częścią realizowanej strategii stworzenia nowego standardu bezpiecznych i nowoczesnych biur.

Olivia Business Centre jako jedno z pierwszych centrów biurowych na świecie implementuje w swoich budynkach technologię oczyszczania powietrza jonami, stosowaną dotychczas w najbardziej prestiżowych obiektach świata, do których należy Biały Dom, Pałac Prezydencki w Abu Dabi, a także w prywatnych odrzutowcach Gulfstream.

- Od początku pandemii bezpieczeństwo rezydentów traktujemy jako absolutny priorytet – mówi Krzysztof Król z Olivii Business Centre. - Nasz Dział Zarządzania wykonał tytaniczną pracę wdrażając w budynkach szereg rozwiązań mających na celu stworzenie w nich przestrzeni wolnej od wirusów, bakterii czy alergenów przy równoczesnym zapewnieniu ekologicznego, świeżego i zdrowego dla każdego organizmu powietrza. Jonizacja powietrza w centralach wentylacyjnych jest częścią realizowanej w Olivii Business Centre strategii stworzenia nowego standardu bezpiecznych i nowoczesnych biur. – dodaje Krzysztof Król.

Na czym polega jonizacja?

Instalowane urządzenia nasycają wszystkie powierzchnie najmu jonami, mającymi zdolność niszczenia wirusów, bakterii i innych patogenów w powietrzu wentylowanym do pomieszczeń. Proces oczyszczania powietrza odbywa się w trybie ciągłym w czasie przebywania ludzi w pomieszczeniu, więc walka z patogenem rozpoczyna od chwili jego pojawienia się w pomieszczeniu.

Technologia stosowana w Olivii to Bipolarna Jonizacja Igłowa. Jest bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i zwierząt czy przedmiotów, w tym infrastruktury komputerowej oraz biurowej. Wytwarzane dodatnie i ujemne jony przejmowane są przez strumień powietrza utworzony w centrali wentylacyjnej (a więc wraz z wtłaczanym na powierzchnię świeżym powietrzem), łącząc się z innymi cząsteczkami (bakteriami, wirusami), co pozwala na ich odfiltrowanie. Co więcej, zachodzi ich dezaktywacja biologiczna poprzez odebranie molekuł wodoru z ich struktury RNA/DNA. Zastosowane jonizatory nie powodują pojawiania się szkodliwego dla ludzkiego zdrowia ozonu.

Z zastosowaniem tej technologii wiąże się:

- redukcja bakterii i wirusów w pomieszczeniu, w tym SARS-Cov-2, na poziomie 99,4%,

- zniwelowane nieprzyjemne zapachy,

- bezpieczne i świeże powietrze w biurze (m.in. usuwają pyły PM 2,5 oraz PM 10 oraz inne szkodliwe - zanieczyszczenia, które mogą powodować niewydolność oddechową),

- usunięcie z powietrza alergeny osłabiające układ odpornościowy,

- usunięcie z powietrza pleśnie i grzyby, które mogą powodować trudności w oddychaniu,

- przywrócenie równowagi jonowej w powietrzu, zapewniające lepsze samopoczucie