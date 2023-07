Powstanie pierwsza na świecie fabryka ceramiki sanitarnej neutralna dla klimatu

Duravit buduje pierwszą na świecie neutralną dla klimatu fabrykę ceramiki w Kanadzie.

Duravit buduje w Kanadzie swoją pierwszą fabrykę w Ameryce Północnej.

Dzięki energii wodnej i bliskości surowców, zakład w Matane stanie się pierwszym na świecie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla zakładem produkującym ceramikę sanitarną.

W procesie wypalania firma wykorzysta pierwszy na świecie elektryczny piec rolkowy zasilany energią elektryczną z elektrowni wodnych

Zakład produkcyjny zostanie oddany do użytku w 2025 roku.

Duravit AG robi milowy krok w kierunku zrównoważonej przyszłości: pierwszy na świecie neutralny dla klimatu zakład produkcji ceramiki powstaje w Matane w kanadyjskiej prowincji Québec. Nowy zakład w Kanadzie stworzy 240 nowych miejsc pracy, a rozpoczęcie produkcji zaplanowano na początek 2025 roku.

Ceramiczne wyroby sanitarne, takie jak toalety i umywalki, będą w przyszłości wytwarzane wyłącznie przy użyciu energii odnawialnej. W procesie wypalania Duravit wykorzysta pierwszy na świecie elektryczny piec rolkowy zasilany energią elektryczną z elektrowni wodnych. Zastosowanie tej innowacyjnej technologii pozwoli zaoszczędzić około 11 000 ton CO 2 rocznie w porównaniu z konwencjonalną fabryką ceramiki. W ten sposób Duravit staje się pionierem w branży.

Jesteśmy bardzo dumni, że działamy jako prekursorzy w projektowaniu zrównoważonego przemysłu sanitarnego i aktywnie stawiamy czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi. W Duravit ustanawiamy w ten sposób nowe standardy wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sektorze charakteryzującym się wysokim zużyciem energii - powiedział Stephan Tahy, CEO Duravit.

Szerokie wsparcie polityczne zachęca do wdrożenia

Zakład, który zostanie oddany do użytku w 2025 roku, będzie pierwszym zakładem produkcyjnym Duravit AG w Ameryce Północnej. Celem firmy jest zaopatrzenie rynku północnoamerykańskiego przy jednoczesnym wyeliminowaniu emisji gazów cieplarnianych. Dzięki energii wodnej i bliskości surowców, zakład w Matane stanie się pierwszym na świecie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla zakładem produkującym ceramikę sanitarną.

Aby wdrożyć ten projekt, rząd Kanady zapewnia przedsiębiorstwu zwrotny wkład w wysokości 19 mln USD (13 mln EUR) w ramach programu CED Regional Economic Growth through Innovation (REGI).

Ze swojej strony rząd Quebecu udziela pożyczki w wysokości 11 mln USD (7,5 mln EUR) za pośrednictwem programu ESSOR, zarządzanego przez Investissement Québec jako jego przedstawiciela.

Innowacyjna odpowiedź na zmiany klimatyczne

Projektując i przygotowując nowy zakład produkcyjny, Duravit ściśle współpracował z włoskim producentem maszyn i urządzeń dla ceramiki SACMI jako partnerem strategicznym. Dzięki wspólnym pracom rozwojowym osiągnięto istotne synergie. Wcześniej technologia pieca elektrycznego była bezużyteczna dla sektora ceramiki sanitarnej. Dzięki ścisłej współpracy z wieloletnim partnerem SACMI opracowano nowy typ pieca spełniającego te wymagania.

Produkcja neutralna pod względem emisji CO 2

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wodna, zmniejszy emisję CO 2 w produkcji do zera: Duravit jest zatem pierwszym producentem ceramiki, który wraz z liderem rynku SACMI polega na elektrycznym procesie wypalania, umożliwiającym produkcję w sposób całkowicie neutralny dla klimatu. Producent designerskich łazienek pokazuje, że w odpowiednich warunkach już dziś możliwa jest produkcja neutralna pod względem emisji CO 2 , nawet w energochłonnych branżach.

Oprócz neutralnej dla klimatu produkcji w zakładzie, logistyka jest również zaprojektowana w sposób zrównoważony. Wszystkie surowce są pozyskiwane bezpośrednio na miejscu w Kanadzie, a także z USA, co oznacza krótkie odległości transportu. To dodatkowo zmniejsza emisje i zapewnia przyjazny dla środowiska łańcuch dostaw. Części ceramiczne produkowane w Kanadzie są przeznaczone głównie na rynek północnoamerykański i tym samym odgrywają decydującą rolę w strategii rozwoju firmy.