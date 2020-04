Praca zdalna: urządzamy domowy gabinet

Domowy gabinet, nawet urządzony na niewielkiej przestrzeni, ma jedną nieocenioną przewagę nad miejscem pracy w biurze. Tutaj mamy pełną swobodę w tym jak go zaaranżujemy. Warto więc zastanowić się czego potrzebujemy codziennie w pracy i dobrać rozwiązania najlepsze dla nas.

Miejsce do pracy w domu stało się dziś potrzebne jak nigdy dotąd. O ile pozwala na to metraż, najlepszym rozwiązaniem jest domowy gabinet. Możemy go wydzielić za pomocą szklanych ścianek i drzwi.

Oczywiście, wszystko zależy od tego na jakiej powierzchni mieszkamy, jak intensywnie pracujemy i jak bardzo potrzebujemy skupienia. Niektórym do pracy wystarczy nawet zwykły stół. Inni potrzebują warunków zapewniających komfort i skupienie jak w biurze. Na domowy gabinet można przeznaczyć pokój lub wydzielić na niego miejsce w salonie lub sypialni. W drugim przypadku nasze miejsce do pracy najlepiej odseparować od reszty pomieszczania za pomocą szklanych ścianek z drzwiami. Dzięki temu pomieszczenie optycznie się nie zmniejszy, a szkło wytłumi hałas, co będzie sprzyjać koncentracji.

Szklaną ściankę bez problemu dopasujemy do każdego wnętrza. Rozwiązania oferowane przez Raumplus zamawiane są na wymiar i można je nawet instalować pod skosami. Również pod względem estetycznym mamy tu spore pole manewru. Do współczesnych domów świetnie pasują wielkoformatowe systemy ścianek i drzwi. Raumplus oferuje je w maksymalnym wymiarze 180 x 320 cm.

Natomiast zwolenników wnętrz bardziej tradycyjnych, zdobnych lub utrzymanych modnych stylach boho czy loftowym zachwycą drzwi z szeroko rozstawionymi szprosami, kojarzące się ze starą fabryką. Co ciekawe, układ szprosów można samemu zaprojektować. Podobnie dobrać można kolor wykończenia aluminiowych profili. Od malowanych proszkowo w szerokiej palecie kolorów, po wykończone elegancką satynową anodą w kolorze srebrnym, czarnym i ciemnym brązie. Jeżeli chcemy w naszym szklanym gabinecie odciąć się od bodźców, dobrym pomysłem jest zamontowanie wzdłuż ścianki karnisza z tkaniną, którą zasłonimy w razie potrzeby.

Aranżując samo stanowisko pracy przede wszystkim warto zaopatrzyć się w ergonomiczny fotel, co jest szczególnie istotne, gdy pracujemy dłużej niż trzy godziny. Stół lub biurko powinno mieć schowki na przybory i akcesoria oraz przepusty na kable. Na dokumenty i sprzęt biurowy idealny będzie regał. A jeżeli nie mamy na niego miejsca to godna polecenia jest zamykana szafka - najlepiej z blatem, na którym można trzymać laptop.

Nie należy zapominać o tym, że stanowisko pracy musi być dobrze doświetlone. W tej roli sprawdzą się różnego rodzaju lampki biurkowe. A idealne będą modele dające się dowolnie wyginać, które oświetlą dokładnie to co chcemy.