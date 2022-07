Produkowane ze stłuczki szklanej szkło ma najniższy ślad węglowy na rynku

Saint-Gobain Glass wprowadza do oferty szkło o najniższym na rynku śladzie węglowym.

Wprowadzone rozwiązanie łączy wykorzystywanie nawet 70% stłuczki szklanej jako surowca, z zastosowaniem maksymalnej ilości odnawialnej, zielonej energii w procesie produkcyjnym.

Fasady stanowią nawet 20% wbudowanego śladu węglowego budynku. Wdrożenie nowej technologii pozwoli znacząco obniżyć ten parametr, co będzie kolejnym krokiem w celu wyeliminowania emisyjności w produkcji materiałów budowlanych.

Stłuczka szklana, fot. mat. Saint-Gobain Glass

Efekt? Szkło o przybliżonej wartości śladu węglowego na niezwykle niskim poziomie 7 kg CO2 eq/m2 dla szkła bazowego typu float o grubości 4 mm, co stanowi ok. 40% mniej niż dotychczas. Choć marka opiera swój model biznesowy na zasadach gospodarki cyrkularnej nie od dziś, tak imponujący wynik otwiera zupełnie nowe możliwości przed całą branżą.

– Regularna już produkcja szkła o najniższym na rynku śladzie węglowym, to bez wątpienia historyczne osiągnięcie, będące nowym otwarciem nie tylko dla przemysłu szklarskiego, ale i dla całego sektora budowlanego, dążącego do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Chcemy być jednym z liderów zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie, a zatem dokładamy wszelkich starań, aby inspirować całą branżę budowlaną do wdrażania tak oczekiwanych prośrodowiskowych zmian w technologii – mówi Benedykt Korduła, Dyrektor Marketingu Saint-Gobain Glass w Polsce.

Pierwszą rodziną produktów, gdzie znajdzie zastosowanie nowa technologia, będzie linia szkieł fasadowych COOL-LITE® XTREME.

Wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji szkła o niskim śladzie węglowym przyniesie wymierne i wielowymiarowe korzyści. Konsumentom umożliwi przede wszystkim podejmowanie świadomych decyzji, mających na celu zredukowanie wpływu budynku na klimat. Przeszklenia o znacznie obniżonej emisji dwutlenku węgla wykorzystane na fasadach, spowodują zmniejszenie śladu węglowego całego obiektu, a to kolejny krok do dekarbonizacji sektora budowlanego, zgodnie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i dążeniem do osiągnięcia neutralności środowiskowej.

Istotne dla środowiska będzie też ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych przez szeroką implementację gospodarki o obiegu zamkniętym – stawiającej na recykling, czyli ponowne użycie szkła pochodzącego z rozbieranych lub modernizowanych obiektów.