Projektantka Małgorzata Sawicka-Wieczorek z nową kolekcją płytek

Wyrazista kolorystyka kolekcji przyciąga uwagę głębokimi odcieniami szmaragdowej zieleni i granatu. Autorka kolekcji dla marki Tubądzin, Małgorzata Sawicka-Wieczorek, postawiła w swoim projekcie na subtelność i łagodność stylistyczną, która w założeniu ma wyciszyć i pomóc odnaleźć równowagę.

- Kolekcja My Tones jest uosobieniem relaksu. Dla wielu spokój ma kolor błękitu, który widziany jest jako bezmiar podniebnych przestworzy lub lazurowe odcienie morskiej wody. Chłodny, niebieski kolor pozwala zatopić się w myślach, odpłynąć wyobraźnią w nieznane rejony, odetchnąć. Błękit sprzyja ucieczce od cywilizacji w stronę czystej, nieskażonej natury. Klimat takich wypraw postanowiłam odtworzyć we wnętrzu – mówi projektantka.



Szeroka gama dekoracji, jakie towarzyszą klasycznym płytkom podstawowym, wprowadza do wnętrz wielowymiarowość i pobudza wyobraźnię. Obecne w kolekcji uporządkowane, proste motywy geometryczne, łączą się tutaj z ornamentalnym, swobodnym wzorem płytki, nawiązującym do sztuki późnego baroku, tworząc komplementarną formę.

- Minimalistyczne elementy kolekcji uzupełniłam eleganckim motywem roślinnym w stylu regencji. Ukradkiem, płytki te wprowadzają motyw sielanki, choć interpretowany tak, by pasował do naszych czasów. Elementem naturalnym są również lśniące przestrzenne dekoracje, przypominające łagodne refleksy zachodzącego słońca na tafli wody. Gra światłem sprawia, że kolorystyka wnętrza zmienia się w zależności od pory dnia – wyjaśnia Małgorzata Sawicka-Wieczorek.