Prostota z metalicznym błyskiem. Nowa kolekcja włoskiej marki

Wydawać by się mogło, że w świecie wielkoformatowych tapet wszystko już zostało powiedziane. Różnorodne faktury, niezliczona ilość wzorów, nietuzinkowe zestawienia barw, a jednak mistrzowie włoskiego designu, marka Glamora, znów zadziwiają, stawiając na prostotę. Zapraszamy do krainy łagodności: unoszących się na wietrze liści, fruwających w oddali motyli, kołysanych przez wiatr fal. Cisza i błogość. Prostota – to ona jest kluczem do piękna!

Włoski producent grafik wielkoformatowych ceniony jest na całym świecie nie tylko za wyjątkowe wzornictwo i nieszablonowość, ale także za doskonałą funkcjonalność swych tapet. W przebogatym portfolio produktów znajdziemy grafiki z tradycyjnym podkładem winylowym (GlamDecor), wygłuszającym (GlamAcoustic), wodoodpor-nym (GlamBlue) oraz niezwykle oryginalnym podkładem metalizującym (GlamMetal). Wybór tego ostatniego sprawia, że grafika „żyje”, mieniąc się i lśniąc w zależności od kąta padania promieni słonecznych. Wykończenie GlamMetal jest świetnym rozwiązaniem nie tylko na ściany, ale także na sufity, drzwi, szafy zarówno do mieszkań, jak i do przestrzeni komercyjnych, np. reprezentacyjny hol hotelu z tapetą metalizującą będzie zapowiedzią wyjątkowego wnętrza. Zestawione z bogactwem wzorów grafik sprawia, że miłośnicy stylów skandynawskiego, vintage i oczywiście glamour znajdą coś dla siebie.

Grafiki wielkoformatowe Glamora w wykończeniu GlamMetal dostępne są w sieci salonów z wyposażeniem wnętrz Dekorian Home.