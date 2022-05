Przez centrum treningowe LPP przewijają się tabuny ludzi. Tak zadbano o higienę!

Wydajność, trwałość, szybkie uzupełnianie i płynne użytkowanie – to cechy, które powinny charakteryzować rozwiązania do higieny w obiektach, odwiedzanych przez tłumy ludzi. W centrum treningowym LPP w Pruszczu Gdańskim wybór padł na rozwiązania marki Tork. Sprawdziliśmy dlaczego!

Zapewnienie warunków, w których można zadbać o właściwą higienę rąk w dużych obiektach uczęszczanych przez wiele osób było priorytetem na długo przed pandemią koronawirusa. Centrum treningowe LPP to przykład takiego obiektu.

Obiekt jest częścią jednego z największych i najnowocześniejszych Centrów Dystrybucyjnych w Europie, obsługujących zamówienia tradycyjne oraz e-commerce. Wybór odpowiednich rozwiązań do higieny rąk był zatem szczególnie istotny.

Budynek został ukończony w 2019 roku, jednak zamontowane pierwotnie rozwiązania nie spełniły swojego zadania. Dlatego też w 2020 roku LPP zdecydowało się na instalację w swoim obiekcie produktów marki Tork. Przez centrum codziennie przewijają się tabuny ludzi – oczywistym priorytetem były zatem wydajność i bezawaryjność wybranych rozwiązań higienicznych.

Ze strony firmy Essity, właściciela marki Tork za wyposażenie obiektu odpowiadała Natalia Borodziuk, Account Manager, woj. pomorskie. Do przestrzeni kuchni i łazienki zaproponowała dozowniki do mydła w pianie z bezdotykowym systemem dozowania S4 oraz najbardziej pojemne ze wszystkich dostępnych na rynku dozowniki do ręcznika Tork PeakServe® (system H5).

fot. mat. Tork

Ten ostatni to jedna z innowacji marki Tork, stworzona właśnie z myślą o przestrzeniach o dużym natężeniu ruchu, gdzie priorytetem jest krótki czas sprzątania oraz niezakłócony przepływ gości. Mieści ponad 2100 ręczników, które są dozowane szybko i płynnie (w ciągu 3 sekund), co przyspiesza przepływ użytkowników. Z kolei skompresowane wkłady wymagają niewiele miejsca do przechowywania, zapewniają szybkie uzupełnianie i można je dokładać w każdej chwili.

Produkty marki Tork zastąpiły wcześniejsze rozwiązania, wbudowane w szafę i blat. Ponieważ nowe dozowniki, w przeciwieństwie do ich poprzedników – znajdują się "na widoku", wybór padł na wyposażenie w kolorze czarnym. Kolorystyka akcesoriów świetnie wpisała się w stworzony przez Studio 1:1 wystrój wnętrz, w którym dominują odcienie szarości.