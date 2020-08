Puryzm, klasyka, a może art deco? Wybierz swój styl do łazienki

Puryzm, klasyka, a może inspiracje art deco? Nowa seria armatury łazienkowej pozwala wprowadzić elementy każdej z tych stylistyk do wnętrz łazienek.

Nowoczesne czyste formy

Styl nowoczesny jest jedną z najpopularniejszych konwencji aranżowania wnętrz. Mimo typowej dla niego prostoty, styl nowoczesny wymaga sporej dyscypliny aranżacyjnej. W jego wersji purystycznej warto postawić na gładkie materiały wykończeniowe, geometryczne formy, a także ograniczoną rolę dekoru. W zamian za to każdy element podstawowego wyposażenia wnętrza może stać się delikatną ozdobą, która nie zaburza harmonii wystroju. Świetny przykład stanowi tu odpowiednio dobrana armatura łazienkowa.

Design serii Kludi Nova Fonte Puristic to wynik koncentracji na niezbędnym minimum. Geometryczne i filigranowe kształty uchwytów oraz rozet podkreślają ponadczasową elegancję i wdzięk produktów, co doskonale wpisuje się w konwencję nowoczesnego puryzmu. Smukłe, delikatne kształty baterii i zestawu natryskowego przyciągają wzrok, wzbogacając wystrój o wysmakowane akcenty, a co ważne – w pełni funkcjonalne na co dzień.

Ponadczasowa klasyka

Bogatym źródłem inspiracji jest również styl klasyczny. Nawiązuje do wielowiekowych doświadczeń w dziedzinie sztuki, rzemiosła artystycznego oraz zdobienia wnętrz. Współcześnie znakomicie łączy się z nowoczesnością, zmienia się i na nowo odradza, co zresztą pozwoliło ukształtować intrygującą konwencję aranżacyjną zwaną modern classic. Na czym ona polega?

Przede wszystkim opiera się na wykorzystaniu tradycyjnych form, materiałów oraz elementów dekoracyjnych, które jednak przefiltrowane są przez doświadczenia nowoczesnego designu. Wiele w nim subtelnie uproszczonych form w stosunku do epok dawnych, bywa prostolinijny i oszczędny w wyrazie, ale też wzbogacony o liczniejsze elementy zdobnicze. Wszystkiemu zaś towarzyszą współczesna funkcjonalność oraz wykorzystanie materiałów najwyższej jakości.

Wcieleniem stylu modern classic jest seria armatury łazienkowej Kludi Nova Fonte Classic. Wyważone proporcje i ponadczasowy szyk to jej główne znaki rozpoznawcze. Równowagę form zapewniają m.in. eleganckie krzyżowe uchwyty oraz okrągłe, stopniowane rozety. Baterie, zestawy wanno-natryskowe i natryskowe wyróżniają się szlachetnymi, harmonijnymi liniami, które zapewniają pełen ład aranżacyjny. Łazienka wzbogacona o takie praktyczne, efektowne elementy wyposażenia staje się swoistą symfonią, w której klasyka i nowoczesność występują na równych prawach, tworząc przyciągającą wzrok całość.

Inspiracje art deco

Minimalizm i modern classic są interesującą inspiracją, jednak upodobania estetyczne bywają różne. Niektórzy lubią się otaczać większą liczbą ozdób czy elementów dekoracyjnych. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba przy tym daleko odchodzić od nowoczesności. Wyróżniające się, przyciągające wzrok detale są charakterystyczne dla wielu stylów. Można czerpać pełnymi garściami chociażby z przedwojennego stylu art deco, który popisowo łączył geometrię z szykowną zdobnością. Armatura łazienkowa Kludi Nova Fonte Deco sięga do tych źródeł, choć zdobność potraktowana jest w niej z nowoczesną subtelnością. Delikatne, miękkie formy baterii i zestawów natryskowych wzbogacone są o zaokrąglone linie, które płynnie tworzą eleganckie uchwyty w kształcie gwiazdy. W duecie z efektownymi materiałami wykończeniowymi w łazience można osiągnąć piękną grę kolorów, kształtów i dekorów.