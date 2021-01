Reinterpretacje klasyki. Nowe kolekcje polskiego producenta płytek

Opoczno proponuje oryginalne interpretacje klasycznych białych okładzin. Kolekcje ścienne w formacie 40x120 cm zaskakują niecodziennym zestawieniem eleganckiej bieli z kolorami i strukturami.

Białe płytki ścienne to aranżacyjny klasyk. W przypadku kolekcji Opoczno w wymiarze 40x120 cm ten popularny materiał zaskakuje świeżym, nieszablonowym spojrzeniem na format, strukturę i zestawienie z głębokimi kolorami. To kolekcje, które nadadzą charakter aranżacji łazienki, podkreślą nowoczesny styl wnętrza, a jednocześnie zaspokoją gusta osób poszukujących zarówno klasycznych, jak i odważnych rozwiązań. Ze względu na atrakcyjny, nowy na rynku format 40x120 cm, płytki doskonale sprawdzą się w łazienkach o dowolnym metrażu, wnosząc do wnętrza powiew świeżości i elegancji. Biel, będąca motywem przewodnim tych kolekcji od Opoczno, doprawiona została szczyptą „szaleństwa” w postaci zdumiewającej struktury z efektem trójwymiarowości, głębokich kolorów, które towarzyszą bieli lub fascynującej grafiki. Ponadto, wzornictwo serii w brawurowy sposób interpretuje motywy ze świata przyrody. Zamarznięta tafla jeziora, morska fala albo egzotyczna flora to inspiracje, które odnajdziemy w tych nowatorskich kolekcjach.

Wyjątkową strukturą urzeka Frozen Lake. Inspiracją dla autorów tej kolekcji była nieregularna tafla zamarzającego jeziora. Oryginalna faktura spowita bielą przywodzi na myśl bezkresne zimowe krajobrazy. Płytki efektownie zaprezentują się na większych fragmentach ścian. Dodadzą designerskiego sznytu oraz nieco tajemniczości łazienkowej strefie kąpielowej. Delikatne załamania, miękkie kształty oraz praktyczne wykorzystanie szkliwa satynowego sprawiają, że kolekcja prezentuje się niezwykle subtelnie. Płytki nieco połyskują, niczym zmrożony śnieg, zarówno w promieniach słońca, jak i w odpowiednio dobranym oświetleniu salonu kąpielowego. Tę kolekcję można efektownie połączyć z każdym rodzajem płytek podłogowych, zarówno o wzorze cementu, kamienia, jak i drewna.

Zwolenników klasycznych rozwiązań w nowoczesnej odsłonie zachwyci kolekcja Coffee Foam. Wzór płytek stanowi struktura tradycyjnie określana jako „fala” w autorskiej wersji Opoczno. Dzięki zastosowaniu mikrogranilii, uzyskano dwie wyraźnie oddzielone faktury: gładką i składającą się z drobnych linii strukturalną falę. W rezultacie na powierzchni płytek odnajdujemy niejako dwa odrębne, a jednak idealnie zsynchronizowane światy – surowy i delikatny. Ta wyjątkowa struktura daje niezwykle plastyczny, wręcz malarski efekt, który można w pełni docenić na ścianie nad umywalką lub w strefie prysznica. Płytki z tej kolekcji będą świetnie korespondowały z wyposażeniem o subtelnych, organicznych kształtach oraz dodatkami z naturalnych materiałów, na przykład drewna czy wikliny. Dopełnieniem okładzin ściennych będzie podłoga wykończona gresem inspirowanym drewnem.