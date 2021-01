Rewolucja technologiczna: jak pandemia wpłynęła na trendy

Od niemal roku z powodu pandemii świat funkcjonuje na zwolnionych obrotach, w zupełnie nowej rzeczywistości. Zdalne nauczanie, zdalna praca, zamknięte restauracje, kina, ośrodki sportowe – zostaliśmy zmuszeni do tego, aby więcej przebywać w domu. I zaczęliśmy doceniać rozwiązania, które mimo obowiązujących obostrzeń dają nam namiastkę normalności, przybliżając do natury.

Otwieramy się na naturę

Pierwszy lockdown uświadomił nam, że luksusem jest mieszkanie z tarasem, zwłaszcza takie, gdzie można zatrzeć granicę między domem, tarasem i ogrodem. Rozwiązaniem, które to umożliwia, są okna tarasowe podnoszono-przesuwne, zapewniające komfort użytkowania i możliwość obcowania z naturą nawet bez wychodzenia z salonu. Tworzą one zazwyczaj duże przeszklenia, które nie zabierają przestrzeni w mieszkaniu podczas otwierania i sprawiają, że zanika granica pomiędzy wnętrzem i otoczeniem.

„Zostaliśmy zamknięci w domach, często całymi rodzinami. Doceniliśmy więc rozwiązania, które powiększają naszą przestrzeń życiową, a takim niewątpliwie są okna typu HS. Nie chodzi tylko o to, że jako duże przeszklenia doświetlają wnętrza, ani też o to, że są wygodne w obsłudze, ale przede wszystkim o otwarcie na naturę, pełniejsze korzystanie z jej kojących właściwości. A tego nam w zeszłym roku brakowało. Jestem przekonany, że trend na duże przeszklenia i otwarcie na naturę będzie się umacniać” – wyjaśnia Szymon Krauze, marketing manager z G-U Polska.

Tworzymy domy dopasowane do potrzeb

Pandemia sprawiała, że szybciej niż zakładaliśmy, przeszliśmy na tryb zdalny: w pracy, a przede wszystkim w szkole. Oznacza to, że musieliśmy oswoić rozwiązania umożliwiające pracę, naukę i komunikację na odległość. Rewolucja technologiczna nastąpiła wcześniej i objęła szerszy obszar, niż zakładano jeszcze rok temu.

„Tego trendu już się raczej nie da odwrócić, dlatego wszelkie rozwiązania typu Smart Home, pozwalające na zdalne zarządzanie wyposażeniem domu, to kierunek, w którym będzie rozwijać się branża, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Skoro są rozwiązania, które pozwalają na zdalne otwieranie i zamykanie drzwi tarasowych, drzwi wejściowych, a także okien, warto z nich korzystać. Zyskujemy komfort, dom dostosowany do własnych potrzeb oraz możliwość kontroli stanu zamknięcia drzwi tarasowych, drzwi wejściowych czy okien” – podkreśla Szymon Krauze.

W przypadku drzwi tarasowych taki komfort zapewnia wyposażenie ich w napęd (np. klasyczny HS Master lub wbudowany w ramę okna ePOWER), a następnie podłączenie do systemu zarządzania inteligentnym domem (modułu sterującego i centrali zarządzającej). Taka konfiguracja pozwala na zarządzanie drzwiami tarasowymi z poziomu smartfona (np. dzięki aplikacji TaHomaSomfy): możemy otworzyć/zamknąć drzwi tarasowe z dowolnego miejsca na ziemi, jeśli tylko mamy dostęp do Internetu. W podobny sposób możemy sterować drzwiami wejściowymi – w tym celu należy w nich zamontować zamek z silnikiem (np. zamek Secury Automatic DR z silnikiem A-ÖffnerServo marki G-U). W przypadku okien, zwłaszcza tych trudno dostępnych, sprawdzą się siłowniki, które – podpięte do modułu sterującego i centrali zarządzającej, pozwolą na zdalne otwieranie lub zamykanie.