Roca z nową kolekcją Ona do kompleksowej aranżacji łazienki

Marka Roca była jednym z głównych partnerów i wystawców tegorocznego wydarzenia 4 Design Days. Śródziemnomorską atmosferę można było poczuć na stoisku Roca dzięki nowej kolekcji Ona, stworzonej we współpracy z międzynarodowym biurem projektowym Noa Design i Benedito Design.

Morze Śródziemne – wraz ze swoimi krajobrazami, stylem życia i wartościami - zainspirowało markę Roca do stworzenia kolekcji Ona (Ona to fala w języku katalońskim). Najnowsza seria oferuje kompletne rozwiązanie do łazienki – umywalki, meble, baterie, wanny, dodatki, miski WC i bidety, połączone z wartościami marki, które także pochodzą z tego samego regionu.

Rozwinięta w Centrum Designu Roca we współpracy z międzynarodowym biurem projektowym Noa Design i Benedito Design kolekcja jest zdefiniowana przez styl śródziemnomorski i cechuje się łagodnymi kształtami i geometrycznymi liniami.

Kolekcja Ona to pomysł na kompleksową łazienkę

Wyprodukowana z naturalnych materiałów i z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju w wielu aspektach, Ona oferuje przede wszystkim różnorodność wariantów. To pełna seria łazienkowa, która łączy funkcjonalny, dostępny i uniwersalny design z nowymi standardami higieny i komfortu, tworząc serię wysoce rekomendowaną do renowacji łazienki. Jest idealna zarówno do łazienek głównych, jak i gościnnych, hotelowych, publicznych i innych o częstym użytkowaniu. Jej wysokiej jakości design, nie traci i doskonale sprawdzi się również z upływem czasu.

To dobry przykład różnorodności serii, ponieważ wiele umywalek i ich łączenie z meblami tworzą niezwykle bogatą ofertę. Zaprojektowane przez Noa Design Studio umywalki są przykładem możliwości oferowanych przez materiał Fineceramic®. Ceramika w rewolucyjnej odsłonie pozwala na tworzenie wyrafinowanych, lżejszych modeli w każdym rozmiarze. Ponadto Fineceramic® pozwala na bardziej zrównoważony proces produkcji i wdrożenie zasady „zero waste”, ponieważ wszystkie składniki materiału są naturalne. Ponadto niższa waga dobrze wpływa na proces wypalania i transport redukując emisję CO 2.

Nowe pomysły na umywalki od Roca

Oferta umywalek zawiera wiele wariantów, niecka może być umiejscowiona zarówno asymetrycznie, jak i centralnie, tworząc tym samym przestrzeń na bardzo praktyczną półkę. Nablatowe modele są dostępne w wersji prostokątnej i okrągłej zawsze w bieli lub matowej bieli.

Błyszcząca biel może być dodatkowo pokryta powłoką Supraglaze®, która tworzy extra gładką powierzchnię, nie pozwalając na gromadzenie się mikroskopijnym cząsteczkom osadu i tym samym brud nie może pozostać na ceramice.

Ona oferuje meble do wszystkich modeli umywalek. Szafki występują w wersji z jedną szufladą, dwoma lub drzwiczkami. Wszystkie rozwiązania mają system cichego domykania i pełnego wyciągania. Dostępne są w kolorach pochodzących prosto z klimatycznego regionu Morza Śródziemnego (matowa biel, matowa szarość, ciemny wiąz, jasny dąb i matowa zieleń).

Baterie z charakterem

Ona oferuje model baterii, cechujący się eleganckim wyglądem stworzonym w biurze Benedito Design. Odwzorowuje perfekcyjny balans między wzornictwem, technologią i zrównoważonym rozwojem. Wyróżnia się cylindrycznym i smukłym korpusem, dostępnym w różnych wysokościach i długościach wylewki z płaskim minimalistycznym uchwytem.

Wewnątrz baterii znajduje się system otwierania Cold Start, ogranicznik wypływu wody i głowica ceramiczna ze zredukowaną średnicą gwarantująca większą efektywność zarówno w zużyciu wody i energii.

Baterie Ona są dostępne w czterech wykończeniach: chromowym, z powłoką Evershine, w dwóch nowych kolorach dzięki zastosowaniu ekskluzywnego wykończenia PVD Everlux (titanium black i rose gold) oraz klasycznym czarny mat. Gama baterii zawiera także modele prysznicowe, wannowe (naścienne i podtynkowe), do kuchni i do publicznych toalet w wersji uruchamiania bezdotykowego.

Wanny, dodatki, aby czuć się jak nad Morzem Śródziemnym

Wanny przywołują wspomnienie spokojnej i relaksującej kąpieli w morzu poprzez obszerny wewnętrzny rozmiar oraz przyjemny w dotyku materiał Stonex®. Ekskluzywny materiał pochodzenia naturalnego Roca wyróżnia się przez właściwości antypoślizgowe, odporność na zużycie i trwałość. Kolekcja oferuje wersję wanny do zabudowy w dwóch rozmiarach oraz narożną.

Dodatki to także proste i funkcjonalne wzornictwo jak w całej kolekcji. Zawierają komplet elementów do stawiania na blat. Tacka, kontenerek, dozownik na mydło i kubek. Dostępne są w trzech pasujących do mebli wykończeniach: Matowa biel, matowa szarość i matowa zieleń) Wyprodukowane z materiałów z recyclingu, zostały specjalnie zaprojektowane, aby pasowały zarówno na półkę umywalkową, jak i do szuflady.

Rimless w toalecie, maksimum higieny

Dyskretne toalety i bidety dopełniają kolekcję. Wszystkie WC są wyposażone w najnowszej generacji technologię Rimless oraz powłokę Supraglaze®. To innowacje, które ułatwiają czyszczenie i gwarantują inny nieprzeciętny wymiar higieny.

Ona proponuje toalety w różnych wymiarach, podwieszane, stojące oraz bidety kompaktowe, podwieszane i przyścienne. Ta gama wyróżnia się wysokością, aby zapewnić większy komfort. Jest też wyposażona w większy przycisk spłukujący.