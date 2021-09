Rola szkła przeciwsłonecznego w nowoczesnej architekturze

Imponujące szklane fasady w biurowcu robią wrażenie. Wielkoformatowe przeszklenia w przestrzeni publicznej to obecnie nieodłączny element architektonicznego krajobrazu w nowoczesnej odsłonie.

Jasność – w punkt, ciepło – w sam raz

Przeszklenia o maksymalnych gabarytach to więcej światła naturalnego we wnętrzach oraz uroki przyrody (albo zapierające dech w piersiach miejskie panoramy) na wyciągnięcie ręki. Wizję pięknych widoków może jednak nieco zakłócać obawa, że wraz z pierwszymi upałami w pomieszczeniach zrobi się za gorąco. Nic bardziej mylnego – w przypadku wysokiej jakości szkła przeciwsłonecznego panującą wewnątrz temperaturę mamy zawsze pod kontrolą.

– Duże przeszklenia w budynkach mieszkalnych i usługowych nie muszą wiązać się z niewygodnymi kompromisami. Nowa jakość ochrony w postaci powłok o ekstremalnie wysokiej selektywności oznacza niezrównaną ilość światła dziennego w pomieszczeniach niezależnie od pory roku, bez wiążących się z nią „termicznych skutków ubocznych” – wyjaśnia Monika Naczeńska, Marketing Manager Saint-Gobain Glass.

O zbawiennym działaniu światła słonecznego na ludzkie zdrowie można opowiadać bez końca. W jasnych przestrzeniach żyje nam się po prostu lepiej – stały dostęp do promieni słonecznych zapewnia energię do pracy i nauki oraz gwarantuje dobre samopoczucie. Jest to szczególnie istotne w okresie jesienno-zimowym, który ze względu na krótsze dni sprzyja spadkowi naszych sił witalnych. Z drugiej jednak strony – temperatura również odgrywa ważną rolę w naszym prawidłowym funkcjonowaniu, dlatego tak istotne jest, by przeciwdziałać nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń.

– Wysoki współczynnik przepuszczalności światła (LT) dla szkieł przeciwsłonecznych Cool-Lite pozwala w pełni czerpać z dobrodziejstw światła dziennego, nie martwiąc się przy tym o zbyt wysoką temperaturę – mówi Monika Naczeńska.

Ponadto, szkło przeciwsłoneczne ma za zadanie nie tylko otwierać światłu drogę, ale też wpływać na komfort wizualny odbiorców. Niski poziom odbicia światła i neutralny wygląd szkła wpływają na rzeczywiste odwzorowanie kształtów i kolorów obiektów znajdujących się po drugiej stronie szyby. A to przekłada się na wzrost walorów estetycznych samego budynku i rzutuje na zwiększenie jego efektywności w oczach użytkowników.

Parametry przyjazne portfelowi i naturze

Inwestując w wysokoselektywne szkło przeciwsłoneczne oczekujemy od niego efektywności na wielu polach. Dobierając przeszklenia do nowo powstających lub modernizowanych budynków, warto przyjrzeć się ich parametrom. Oprócz wspomnianego współczynnika przenikania światła, dobrze wziąć pod lupę także wartość g, czyli wskaźnik przepuszczalności energii słonecznej.

– Nowoczesne szkło przeciwsłoneczne powlekane jest podwójną (a nawet potrójną) warstwą srebra, która skutecznie blokuje drogę ciepłu chcącemu przeniknąć do środka wraz z promieniami słońca – wyjaśnia Monika Naczeńska. – Powłoka ta sprawia, że szyby z rodziny Cool-Lite Xtreme zatrzymują nawet 70% ciepła z energii słonecznej, dzięki czemu możemy zrezygnować z montażu energochłonnej klimatyzacji.