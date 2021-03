Sieć sklepów inwestuje w dezynfekcję powietrza i powierzchni

Sklepy „Społem” w Ozorkowie zainwestowały w technologie dezynfekujące powietrze i powierzchnie. W placówkach pojawiły się dwa rodzaje urządzeń UV-C, które dezaktywują wirusy.

REKLAMA

Signify po raz pierwszy w Polsce zastosował oprawy Philips UV-C do dezynfekcji powietrza w sklepach spożywczych sieci Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”.

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Ozorkowie postawiła na dezynfekcję powietrza oraz powierzchni za pomocą urządzeń Philips UV-C.

W sklepach „Społem” w Ozorkowie zastosowano dwa rodzaje urządzeń UV-C, które dezaktywują wirusy zarówno z powietrza oraz powierzchni.

Dezynfekcja UV-C to jedna z najskuteczniejszych metod dezaktywowania wirusów i drobnoustrojów, co w czasie panującej pandemii jest niezwykle ważne, w szczególności w miejscach, gdzie występuje duża rotacja ludzi. Dlatego też, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Ozorkowie postawiła na dezynfekcję powietrza oraz powierzchni za pomocą urządzeń Philips UV-C.

– Zastosowanie urządzeń do dezynfekcji Philips UV-C ogranicza ryzyko zakażenia klientów i pracowników sklepów „Społem”, oraz podnosi bezpieczeństwo i komfort robienia zakupów. Wierzymy, że inwestycja w urządzenia do dezynfekcji Philips UV-C to potwierdzenie jakości i wiarogodności naszej marki – zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, jaką jest trwająca pandemia koronawirusa.” – mówi Agnieszka Derlecka, Prezes sieci sklepów „Społem” w Ozorkowie.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń Philips UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni, ryzyko rozprzestrzeniania się wirusów jest zredukowane.

Dezynfekcja dla wymagających

W sklepach „Społem” w Ozorkowie zastosowano dwa rodzaje urządzeń UV-C, które dezaktywują wirusy zarówno z powietrza oraz powierzchni. W głównej części sklepu znajdują się oprawy tzw. „upper air” do montażu sufitowego zapewniające dezynfekcję powietrza, które emitują promieniowanie UV-C w górnej części pomieszczenia umożliwiając przebywanie osób w sklepie, podczas ich funkcjonowania. Nieprzerwana dezynfekcja powietrza chroni zarówno klientów sklepu, jak i stale przebywających w nich pracowników. Z kolei do odkażania powierzchni, w mniejszych placówkach „Społem” pojawiły się belki UV-C, które uruchamiają się automatycznie w porze nocnej. Dodatkowo, każdy sklep został wyposażony w system sterowania urządzeniami.

– Instalacja rozwiązań UV-C w sieci sklepów „Społem” w Ozorkowie odbyła się przy zachowaniu najwyższych norm jakości oraz zabezpieczeń, takich jak czujniki ruchu czy zegary sterujące. Skuteczność i bezpieczeństwo rozwiązania potwierdziliśmy wykonując pomiary radiometryczne. Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc „Społem” zostać pierwszą siecią handlową w Polsce dezynfekowaną przez Philips UV-C – mówi Stanisław Kwaśny, Właściciel AMS Group.



– Jako firma posiadamy ponad 35-letnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań do dezynfekcji UV-C. Mamy pewność, że technologia UV-C stanowi doskonałe zabezpieczenie dla sklepów detalicznych. I to nie tylko na czas pandemii! Badania, które przeprowadziliśmy wraz z Uniwersytetem w Bostonie potwierdzają skuteczność dezaktywacji nie tylko wirusa SARS-CoV-2, ale także bakterii, pleśni i innych patogenów mówi – Robert Rzepiński, VAP Manager, Signify.