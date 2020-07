Skandynawski styl w wydaniu modułowym

Dziś od mebli łazienkowych wymaga się zdecydowanie więcej niż tylko spełniania funkcji brył do przechowywania akcesoriów i kosmetyków. Kolekcja Stilla marki NAS, przez swą modułowość daje wiele możliwości mieszania i łączenia ze sobą elementów mebli, by stworzyć jedyną i niepowtarzalną przestrzeń.

Stilla to wiodąca kolekcja marki NAS, powstała z inspiracji stylem skandynawskim. Kolekcja przez wzgląd na jej cechę, jaką jest modułowość, idealnie dopasuje się zarówno do salonów kąpielowych, jak małych, nieustawnych łazienek. Poszczególne elementy kolekcji można swobodnie ze sobą łączyć, tworzyć zestawy i komplety na miarę swoich potrzeb. Są one na tyle elastyczne, że można je dowolnie zestawiać, a nawet obracać o 180°, by uzyskać pożądany efekt. Jeżeli zależy nam na wysokim słupku, wystarczy, że dwie mniejsze, wąskie szafki zamontujemy jedna nad drugą. Możemy też powiększyć blat, dołożyć szufladę, a także wybrać stronę, na którą mają otwierać się drzwiczki szafek. W zależności od tego, jaką przestrzenią dysponujemy, a także jak wiele naszych akcesoriów wymaga przechowywania, możemy zdecydować się na meble płytkie lub głębokie.

Na szczególną uwagę zasługują szuflady. Mają one metalowe boki, dzięki którym konstrukcja zwiększa swoja trwałość, a także charakteryzują się pełnym wysuwem. Oznacza to, że bez problemu sięgniemy do najgłębszych zakamarków mebla. Co więcej, zarówno szuflady, jak i drzwiczki wyposażone są w system cichego domykania, dzięki czemu zamykają się powoli i cicho, bez hałasu i irytujących trzasków. Innowacją w kolekcji Stilla jest szuflada z pojemnym koszem na pranie. Dzięki prowadnicy z pełnym wysuwem dostęp do kosza jest nieograniczony, a funkcja jego wypinania ułatwia utrzymanie szuflady w czystości. Dzięki takiemu rozwiązaniu nieestetyczne pranie pozostaje ukryte, nie zaburzając przy tym harmonijnej aranżacji. Możliwy jest także wybór umywalek spośród ceramicznej, konglomeratowej i szklanej. Dostępne są one w różnych wielkościach – od umywalek do tzw. łazienek gościnnych, po meblowe o szerokości 80 cm.

Stilla to kwintesencja stylu, który już kilku sezonów króluje nie tylko na salonach. To właśnie ze Skandynawii przyszło do nas zamiłowanie do tego co proste, czyste, ale zarazem funkcjonalne i przytulne. To dzięki temu nurtowi w końcu śmiało zaczęliśmy wprowadzać do naszych wnętrz naturę – drewno, kamień, roślinność. Odzwierciedleniem piękna prostoty połączonego z elementami nawiązującymi do przyrody jest właśnie kolekcja Stilla, którą charakteryzuje atrakcyjne wzornictwo oparte na prostych bryłach, dopełnionych subtelnym frezowaniem. Białe, lakierowane na wysoki połysk szafki uzupełnia dekoracyjna blenda w kolorze buku truflowego, czarnego betonu lub połyskującej bieli. W takich odcieniach dostępne są również blaty, dostosowywane do głębokości szafek. Na atrakcyjność kolekcji wpływają również nieoczywiste, ukryte uchwyty, które stworzone zostały poprzez precyzyjne frezowanie.