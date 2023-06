Skyliner stawia na odnawialną energię. Zasilą go farmy wiatrowe

Warszawski biurowiec Skyliner stawia na energię z odnawialnych źródeł. Energia zasilająca warszawski drapacz chmur w całości pochodzić będzie z lądowych farm wiatrowych.

REKLAMA

Warszawski biurowiec Skyliner przedłużył do 2026 roku umowę gwarantującą pochodzenie 100% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Energia zasilająca warszawski drapacz chmur w całości pochodzić będzie z lądowych farm wiatrowych.

W biurowcu zastosowano wiele proekologicznych rozwiązań pozwalających na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenie nadmiernego zużycia wody i energii.

Dostawcą tego rozwiązania jest Grupa E.ON.

Aspekty ekologiczne odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu biurowca Skyliner należącego do Grupy Karimpol. Dzięki podpisanej umowie z E.ON, gwarantującej pochodzenie energii elektrycznej z OZE przez kolejne trzy lata, Skyliner – zgodnie z założeniem właściciela budynku – staje się jeszcze bardziej przyjazny dla ludzi i środowiska. Energia zasilająca warszawski drapacz chmur w całości pochodzić będzie z lądowych farm wiatrowych. Korzystając z energii z OZE budynek generuje mniejszy ślad węglowy.

Każdy kontrakt z gwarancjami pochodzenia to bezpośrednie wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. To też zapewnienie, że odpowiednia ilość zielonej energii będzie wprowadzona do systemu energetycznego w Polsce. Tego typu kontrakty są naszym zdaniem jednym z najbardziej efektywnych sposobów dążenia do neutralności klimatycznej firm – mówi Mariola Kopcińska, Key Account Manager, Pion Klienta Biznesowego, E.ON Polska S.A.

Skyliner naszpikowany proekologicznymi rozwiązaniami

Właściciele Skylinera już na etapie projektu zadbali o to, by w biurowcu przy Rondzie Daszyńskiego zastosowane zostały liczne procedury ograniczające negatywny wpływ inwestycji na środowisko i najbliższe otoczenie. W biurowcu zastosowano wiele proekologicznych rozwiązań pozwalających na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz ograniczenie nadmiernego zużycia wody i energii.

Wśród nich znajdują się m.in. energooszczędny system szybkobieżnych wind z napędem regeneracyjnym, automatyczne oświetlenie zewnętrzne, wyłączane w godzinach nocnych i wyposażone w czujniki zmierzchowe oraz zegar czasowy pozwalający na ograniczenie zbędnego działania oświetlenia w ciągu dnia. Zielone dachy oraz otaczające go tereny są wypełnione roślinnością. Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła, przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza i pozwala skutecznie gospodarować wodami opadowymi.

Wdrożone rozwiązania minimalizujące zanieczyszczenie powietrza oraz wód, redukujące poziom hałasu i wibracji oraz ograniczające pylenie, a także sukcesywnie wprowadzane kolejne pro-ekologiczne procedury zwieńczone zostały uzyskaniem przez Skyliner certyfikatu BREEAM na poziomie Excellent.