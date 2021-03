Smart cities: myślące i reagujące miasta przyszłości

Pandemia koronawirusa stała się katalizatorem wielu powoli wdrażanych od lat zmian. Ogromne przyspieszenie obserwujemy w dziedzinie nowych technologii i rozwiązań smart cities.

REKLAMA

Historia pokazuje, że w czasach kryzysu często powstawały innowacyjne rozwiązania i nowe modele działania, które potem prowadziły do korzystnych zmian i postępu cywilizacyjnego. Takim katalizatorem innowacji jest trwająca od roku pandemia, podczas której każdy z nas jest świadkiem niezwykłego przyspieszenia rozwoju cyfrowych usług publicznych. Wiele oczekiwanych od lat rozwiązań pojawiło się w ostatnich miesiącach, aby zapewnić funkcjonowanie państwa w warunkach izolacji.

Przeczytaj także >> Dymitr Malcew o projektowaniu w czasach zarazy, innowacjach i biofilnej urbanistyce

Bardzo istotne znaczenie dla rozwoju nowoczesnych usług mają zaawansowana analityka i technologia IoT (Internet of Things). Z jednej strony wpisują się one w ogólną ideę smart cities, zakładającą inteligentny wzrost ośrodków miejskich i w efekcie większy komfort życia mieszkańców. Z drugiej strony technologie te znajdują zastosowanie odpowiadające na konkretne potrzeby człowieka.

Smart City: miasto czujników

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło miasto Christchurch w Nowej Zelandii, zapoczątkowało niezwykle innowacyjne podejście do zmian infrastrukturalnych. Przystępując do odbudowy, zdecydowano się na opracowanie i integrację sieci cyfrowych czujników z fizyczną infrastrukturą miejską. Celem było gromadzenie danych, które pozwolą na lepsze monitorowanie różnorodnych zjawisk mających wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia obywateli. Począwszy od poziomu hałasu i zużycia wody, przez natężenie ruchu, jakość powietrza czy poziom zanieczyszczenia – dane są analizowane w czasie rzeczywistym i na bardzo szczegółowym poziomie. Pozwala to na przykład odnaleźć korelacje między jakością powietrza, jego temperaturą i częstotliwością występowania chorób układu oddechowego.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analityki i technologii IoT można szybko i sprawnie wykryć, gdzie zaczynają się lub rozprzestrzeniają choroby, zrozumieć podstawowe przyczyny problemów z jakością wody oraz przewidzieć wiele innych zjawisk, które mają wpływ na zdrowie i życie ludzi. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do gromadzonych danych i płynącej z nich wiedzy pozwala im samodzielnie analizować sytuację i przygotować się na niekorzystne zjawiska, zanim one wystąpią.

Inteligentne miasto to większe bezpieczeństwo i jakość życia

Wizja inteligentnych miast wyposażonych w automatyczne systemy, które ostrzegają i chronią mieszkańców, nie jest już tak odległa. Jednak nawet najprostsze usprawnienia mogą przynieść wymierne korzyści dla ludzi i środowiska naturalnego. Władze miasta Cary w Karolinie Północnej w USA umożliwiają swoim obywatelom monitorować zużycie wody dzięki zautomatyzowanemu systemowi wodomierzy.

Rozwiązanie wdrożone we współpracy z SAS Institute, które zastąpiło tradycyjne comiesięczne ręczne odczyty, zapewnia analizę danych z liczników w czasie rzeczywistym. System dostarcza mieszkańcom i służbom miejskim szczegółowe raporty dotyczące zużycia wody, co oprócz wygody przynosi realne oszczędności – liczone w milionach dolarów.

Możliwość przewidywania niebezpiecznych zjawisk i zmian środowiskowych czy przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób może ochronić zdrowie, a nawet uratować życie. Analiza ruchu ulicznego i obłożenia komunikacji miejskiej może sprawić, że dojazdy do pracy oraz codzienne życie będą mniej uciążliwe i szkodliwe. Analityka wspiera miasta i obywateli w podejmowaniu decyzji, które zapewnią im lepsze życie w czystszym, zdrowszym oraz bardziej bezpiecznym otoczeniu.