Smart cities: nowoczesne technologie zdobywają miasta

Na dobrą jakość życia składa się wiele czynników. Oprócz stabilności polityczno-gospodarczej, równie ważne są dostęp do informacji, czyste środowisko czy poziom bezpieczeństwa na ulicach. Kontrola tłumu, monitoring zanieczyszczeń czy system łączności internetowej obejmujący całe miasto – dzięki nowoczesnej technologii te koncepty krok po kroku stają się rzeczywistością, zapewniając lokalnym społecznościom wyższy komfort życia.

Według Global Peace Index 2020 poziom spokoju na świecie obniżył się w ciągu ostatnich lat. Raport pokazał, że konflikty i kryzysy minionej dekady zaczęły cichnąć. Nową falę napięć i niepewności wywołała pandemia COVID-19. To za jej sprawą tworzy się obecnie nowa definicja rzeczywistości. Z dokumentu ONZ, dotyczącego globalnej sytuacji gospodarczej i prognoz wynika, że konieczność zachowania dystansu społecznego przekształci wzory zachowania, a także najprawdopodobniej przyspieszy automatyzację sektorów produkcji, transportu czy usług. To właśnie cyfryzacja procesów oraz przywrócenie poczucia stabilności i bezpieczeństwa będą kluczowe z perspektywy współczesnych metropolii i mieszkających w nich ludzi.

Signify we współpracy z SAP stawia czoła wyzwaniom współczesnych smart cities, dostarczając BrightSites – multifunkcyjne inteligentne słupy, stanowiące cyfrowe platformy komunikacyjne. Łączą one: system oświetleniowy LED, ogólnomiejską infrastrukturę telekomunikacyjną 4G/5G oraz WiFi, a także punkt informacyjno-reklamowy i urządzenie monitorujące przestrzeń publiczną. Cała technologia oparta na narzędziach SAP Analytics Cloud i SAP HANA, pozwala na zaawansowaną analizę danych oraz wgląd do informacji w czasie rzeczywistym.

Koncepcja BrightSites wykorzystuje obecną w miastach infrastrukturę oświetlenia ulicznego, która stanowi „funkcję hotelową” dla sieci 5G. Rozwój technologii telekomunikacyjnej 5G wymaga sześciokrotnie większej, niż dotychczas, gęstości stacji bazowych, co może prowadzić do powstawania miejskich dżungli anten. Bazując na istniejących słupach oświetleniowych, estetyka smart cities pozostaje niezaburzona. Jednocześnie platformy BrightSites tworzą cyfrowe szlaki miejskie i odpowiadają na digitalowe potrzeby współczesnych społeczności. Według raportu Digital 2020 ponad 4,5 miliarda ludzi na świecie korzysta z internetu, a liczba użytkowników mediów społecznościowych przekroczyła już 3,8 miliarda. Co więcej, prawie 60 proc. światowej populacji jest już online.

– Znacząco zmodernizowaliśmy wydajność naszych inteligentnych słupów, szczególnie w zakresie cyfrowych czujników i mocy sygnału WiFi. Zamaskowane, zintegrowane anteny oferują dostęp do sieci komórkowej 4G i 5G. To wszystko sprawia, że nasze urządzenia spełniają obietnicę inteligentnego miasta przyszłości i przekształcają skromne światło uliczne w platformę świadczącą nowoczesne usługi – mówi Musa Unmehopa, General Manager BrightSites by Signify.

Poza funkcjami telekomunikacyjnymi, słupy stanowią tradycyjne punkty świetlne. Ich działanie jest zintegrowane z inteligentną technologią i czatbotem SAP automatyzującym proces sterowania oświetleniem, a także narzędziami pozwalającymi na zaawansowaną analitykę. Dzięki wdrożeniu infrastruktury SAP HANA i SAP Analytics Cloud możliwe jest monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym, jak również gromadzenie danych. W przypadku BrightSites zastosowano lampy LED firmy Philips, a oszczędność prądu wyniosła 30 proc.