Specjalistyczne posadzki żywiczne na parkingu gdańskiej inwestycji

Serce Zajezdni Wrzeszcz to inwestycja mieszkaniowa, zlokalizowana przy ul. Grudziądzkiej 8 w Gdańsku. W garażu podziemnym obiektu zastosowano wysokiej jakości, specjalistyczne posadzki żywiczne.

W garażu inwestycji Serce Zajezdni Wrzeszcz na powierzchni 1160 m kw. wykonano specjalistyczne posadzki parkingowe Deckshield, w pięciu różnych odcieniach szarości, z białymi oznaczeniami poziomymi, przy czym miejsce dla osób niepełnosprawnych zostało wyróżnione kolorem niebieskim.

– Serce Zajezdni Wrzeszcz to pierwsza i zarazem wzorcowa inwestycja deweloperska naszej firmy. Budynek został wykonany i wykończony w najwyższym standardzie, stąd decyzja o zastosowaniu w garażu specjalistycznych, zaawansowanych technologicznie, nowoczesnych posadzek na bazie żywic poliuretanowych. Poza funkcjonalnością, zależało nam także na estetyce stosowanych rozwiązań materiałowych. Posadzki Deckshield w jasnych kolorach, z błyszczącą powierzchnią, optycznie powiększają i rozświetlają wnętrze parkingu tworząc z niego atrakcyjną i przyjazną dla użytkowników przestrzeń – powiedział Andrzej Łukaszewicz, Prezes Zarządu firmy PPUH ARPI Sp. z o.o., dewelopera budynku.

Są to wysokiej jakości posadzki parkingowe na bazie żywicy poliuretanowej, przeznaczone do ochrony betonowych płyt stropowych przed zniszczeniem w wyniku intensywnego ruchu pojazdów. Powłoki te są elastyczne i wodoszczelne, wytrzymałe mechanicznie i odporne na ścieranie oraz mają wysoką zdolność mostkowania rys w podłożu, przez co skutecznie zabezpieczają elementy konstrukcyjne przed działaniem czynników zewnętrznych. Dodatek piasku nadaje posadzkom wykonanym w tej technologii właściwości przeciwpoślizgowe. Są one także odporne na działanie paliwa, olejów, smarów i innych samochodowych płynów eksploatacyjnych oraz chlorków zawartych w solach odladzających. Ponadto systemy posadzkowe Deckshield tłumią hałasy związane z ruchem pojazdów, m.in. pisk opon, zwiększając komfort mieszkańców budynku.

Posadzki parkingowe w inwestycji Serce Zajezdni Wrzeszcz wykonała firma JON Sp. z o.o. Sp. k. z Gdańska.