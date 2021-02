Sposób na home office, czyli jak urządzić domowe biuro

Sekret dobrze zaaranżowanego domowego biura tkwi w proporcjach między elementami sprzyjającymi pracy, a tymi dedykowanymi wypoczynkowi. Dzięki kilku użytecznym dodatkom oraz dobrze wybranym meblom łatwo odzyskamy balans między życiem rodzinnym i służbowymi obowiązkami.

Równowaga między życiem rodzinnym, a zawodowymi obowiązkami jest bardzo ważna. Ale jak ją osiągnąć, gdy praca, nauka i codzienne wyzwania rozgrywają się w jednej przestrzeni mieszkania? Dobra organizacja i samodyscyplina są podstawą sukcesu. Aby je osiągnąć przyda się nam subtelne wsparcie w postaci planu na wnętrze oraz kilku użytecznych, domowych dodatków.

Praktycznie każdy zakątek domu możemy przekształcić w home office - liczy się bowiem przemyślana adaptacja, a nie pierwotne przeznaczenie danego pomieszczenia. Współczesne meble sprawdzają się w różnorodnych zadaniach - stół może pełnić rolę biurka, szafka nocna kontenerka na dokumenty, a podnóżek fotela może zmienić się w stolik na laptopa. Oto kilka zasad skutecznej adaptacji domowej przestrzeni do nowych zadań.

Organizacja przestrzeni

Dziś wiemy jedno: kuchenny stół może być wygodnym miejscem do pracy. Nie chodzi o to, że mamy blisko do lodówki i ekspresu z kawą. Stół sprawdza się zwłaszcza, gdy trzeba łączyć obowiązki pracownika i rodzica. Wyróżnia go duża przestrzeń, na której możemy się rozłożyć się wraz z całą rodziną ze swoimi komputerami i notatkami.

W takich domowych co-workingach przydają się mobilne ścianki czy przegrody, dzięki którym można na chwilę we wspólnej przestrzeni wydzielić miejsce dla siebie. W VOX znajdziecie bardzo proste i funkcjonalne rozwiązanie na takie sytuacje - parawany Calmo.

Calmo to wykonana z filcu termoforowanego mobilna i lekka przegroda, dzięki której możemy wydzielić elastycznie miejsce pracy, nauki i zabawy. Wysoki na 40 i szeroki na 60 cm parawan można ustawiać na specjalnych nóżkach zarówno w pionie jak i poziomie. Dostępna jest też wersja składana, którą wystarczy zgiąć by umieścić na biurku - wtedy dostajemy dodatkowe, boczne ścianki. Calmo zdaje egzamin zarówno przy dzieleniu się miejscem pracy, jak też podczas odrabiania lekcji, czy też w czasie wolnym - chociażby jako przegroda podczas gry w statki.

Funkcjonalne dodatki

Porządek na biurku i dobre doświetlenie miejsca pracy są bardzo ważne dla zdrowia i efektywność pracy. Dzięki paru dodatkom jesteśmy w stanie nawet na niewielkiej przestrzeni stworzyć wygodny, funkcjonalny home office.

Lampka to element niezbędnego wyposażenia - zwłaszcza jeśli nie możemy umieścić biurka bliżej okna. Atrakcyjna forma czy kolor uczynią z niej wyjątkową ozdobę - jak to jest np. w przypadku żółtej lampy Saga czy minimalistycznej i ozdobnej lampki Magnet (dzięki magnetycznej podstawce można ją przyczepić w różnych miejscach). Z kolei lampka Brit ma wbudowany pojemnik na drobne akcesoria jak pisaki czy nożyczki.

Miejsce pracy warto oswoić wspomnieniami i… planami. Na parawanie Calmo możemy przypiąć za pomocą klipsów listę z zadaniami albo kartki ze szkicami. Zawieszona na ścianie tablica Nori, po której można pisać kredą, pozwoli zaś zapanować nad najważniejszymi deadline’ami.

Nastrój i klimat są tak samo ważne, jak funkcjonalność. Wprowadźmy elementy, które pozytywnie wpłyną na nasze emocje - one uczynią naukę i pracę przyjemniejszymi. Inspirująca grafika w ramce, trochę zieleni w pobliżu czy ciekawy wizualnie zegarek lub figurki ożywią miejsce pracy oraz nasze myśli.