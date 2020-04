Sposób na minimalizm we wnętrzach: nowa kolekcja płytek

Projektanci zaproponowali interpretację popularnego we wnętrzach kamienia kwarcytowego, a połączenie gresu porcelanowego oraz szkliwionych płytek ściennych pozwoliło na stworzenie funkcjonalnego i atrakcyjnego wizualnie projektu wnętrza. Różnorodne formaty, naturalne barwy i subtelne zdobienia pozwalają na stworzenie wielu ciekawych aranżacji, zarówno w domu, jak i w przestrzeniach publicznych, takich jak hotele, restauracje czy butiki.

Coraz bardziej modne obecnie pojęcie minimalizmu polega na umiejętnym ograniczeniu się do rzeczy niezbędnych. We wnętrzu inspirowanym tym nurtem szczególnie ważne jest, aby rozstać się z niepotrzebnymi dodatkami i zrobić miejsce dla rzeczy, które są naprawdę ważne w naszym życiu. Dopiero wtedy, gdy najistotniejsze dla nas elementy znajdą się na pierwszym planie, będzie możliwe pełne wykorzystanie ich potencjału. Nowa kolekcja Alta marki Villeroy & Boch, inspirowana trendami minimalizmu, zapewnia estetyczną swobodę we wnętrzach.

Płytki podłogowe to wysokiej jakości gres porcelanowy vilbostone, który jest doskonałym odwzorowaniem kwarcytu. Występują one w trzech kolorach: ivory, silver oraz ash, które pozwalają na uzyskanie we wnętrzu zarówno chłodnych, jak i cieplejszych akcentów. Projektanci Villeroy & Boch zaproponowali gładkie wykończenie vilbotouch, a właściwości antypoślizgowe klasy R10 pozwalają na wykorzystanie ich w niemal w każdej nowoczesnej przestrzeni architektonicznej. Płytki są dostępne w formatach 30 x 60 cm, 60 x 60 cm oraz 80 x 80 cm.

Płytki ścienne w kolorze silver white idealnie uzupełnią płytki podłogowe, tworząc delikatnie połyskującą przestrzeń, zmieniającą się w zależności od kąta padania światła i jego natężenia. Dostępne są one w dwóch formatach: 30 x 60 cm oraz 33 x 99 cm. To doskonała baza dla wielu niestandardowych aranżacji.

Interesującym akcentem kolekcji Alta są reliefowe płytki dekoracyjne wykonane z gresu porcelanowego, dostępne we wszystkich kolorach płytek podłogowych w formacie 15 x 60 cm. Faktura przypominająca naturalny kamień sprawia wrażenie ręcznie wykończonej i w pewien sposób „surowej”. Pozwala ona na stworzenie zarówno wyraźnych kontrastów, jak i pokrycie całej powierzchni jednym wariantem kolorystycznym, co daje efekt ściany wyłożonej cegłą. W kolekcji Alta dostępne są także płytki dekoracyjne w formacie 30 x 60 cm, również w kolorach elementów podłogowych. Doskonale sprawdzą się one jako pokrycie większych powierzchni, na których uzyskać można niezwykle efektowne kompozycje, układając pionowy lub poziomy wzór.

W kolekcji znajdziemy dodatkowo mozaikę w formacie 7.5 x 7.5 cm na siatce o wymiarach 30 x 30 cm, która szczególnie dobrze sprawdzi się w prysznicach z odpływem liniowym. Dostępne są również listwy przypodłogowe o wymiarach 7.5 x 60 cm. Oba te warianty zaprojektowane zostały w kolorach płytek podłogowych.