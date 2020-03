Sposób na nowoczesną strefę relaksu i higieny

W przestrzenie nowoczesnych łazienek, czy to prywatnych czy hotelowych, popularnością cieszą się rozwiązania, które można ukryć w ścianie lub zlicować z podłogą. Przykładem tego drugiego są odpływy liniowe.

Odwodnienie liniowe TECEdrainline to kompletny system, w którego skład wchodzą rynny z kołnierzem izolacyjnym i taśmą uszczelniającą Seal System, akcesoria montażowe (jako opcja) oraz ruszty wypełniające. Te dostępne są w wielu wariantach, co sprawia, że podczas urządzania strefy prysznicowej nie musimy decydować się na standardowe rozwiązania i pomysły. Możemy także zrezygnować z tradycyjnych brodzików oraz kabin natryskowych i zastąpić je przestrzenią typu walk-in.

Stal nierdzewna to materiał bardzo często wykorzystywany w projektach nowoczesnych łazienek. Ze względu na swoją uniwersalną, odporną na zmieniające się trendy estetykę, znakomicie pasuje zarówno do nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz, jak również do łazienek urządzonych w tradycyjnym stylu. W ofercie odwodnień liniowych TECEdrainline znajdziemy ruszty wykonane ze stali polerowanej błyszczącej i szczotkowanej. Każdy z nich dostępny jest w 7 wzorach (basic, lines, drops, royal, quadratum, organic i steel II) o różnych długościach (700, 800, 900, 1000, 1200 i 1500 mm).

We współczesnych łazienkach, w których kabiny prysznicowe pozbawione są brodzika, a posadzki wykonane ze szkliwionych płytek, dobór odwodnienia liniowego podyktowany jest m.in. walorami estetycznymi. Ruszty wykonane ze szkła to rozwiązania, które zapewniają skuteczne odwodnienie łazienki, pozostając przy tym niewidocznymi dla oka. Ekskluzywne, wykonane z wysokiej jakości materiałów, dyskretnie integrują się z powierzchnią posadzki.

W sytuacji, gdy materiałem stosowanym do wykończenia posadzki są płytki ceramiczne, warto sięgnąć po ruszty typu „plate”. Służą one do wklejania odpowiednio przyciętego wcześniej materiału, dzięki czemu odpływ może być ukryty pod warstwą płytek. Takie rozwiązanie pozwala tworzyć estetyczną, minimalistyczną i pozbawioną progów przestrzeń prysznicową.

Nowoczesne łazienki coraz częściej przypominają salony spa – z wydzieloną strefą prysznicową i kabiną typu walk-in. Do wykończenia posadzek stosuje się już nie tylko tradycyjne płytki, ale także naturalne materiały, takie jak kamień. Taka sytuacja projektowa wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na skuteczne odprowadzenie wody prysznicowej i ukrycie odpływu. Dzięki zlicowaniu powierzchni posadzki z rynną, w kamieniu widoczna pozostaje jedynie wąska szczelina.