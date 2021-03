Sposób na nowoczesny budynek: efekt 3D na elewacjach

Od wieków architektura posługiwała się grą świateł na elewacji w celu uatrakcyjnienia wyglądu fasady. Wykonanie złożonych, trójwymiarowych elewacji nie musi być już skomplikowane i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Pomoże wybór odpowiedniego systemu elewacyjnego.

Idealnie gładka czy z efektami 3D? Elewacje mogą być bardzo różne, ale to nie ograniczenia systemu elewacyjnego, a architekt powinien decydować o ich kształcie i formie. System Dri Design pozwala w równie prosty sposób zaprojektować i wykonać zarówno typowe i jednorodne elewacje, jak również takie, o indywidualnie zaprojektowanej, trójwymiarowej strukturze dającej efekty głębokiego światłocienia.

Światło w architekturze

Od wieków architektura posługiwała się grą świateł na elewacji w celu uatrakcyjnienia wyglądu fasady, wprowadzenia optycznych podziałów, czy po prostu wyróżnieniu budynku oraz nadania mu szczególnej oprawy i wyglądu zmieniającego się wraz z ruchem słońca. Uznawany za ojca modernizmu i chyba najbardziej znany współczesny architekt - Le Corbusier posunął się jeszcze dalej i stworzył definicję mówiącą, że architektura to mądra, skoordynowana gra brył w świetle.

To zdanie najlepiej oddaje rangę jaką ma światłocień w architekturze, zarówno w kontekście całej budowli, jak również poszczególnych płaszczyzn. Zupełnie inaczej będziemy przecież odbierać monumentalną, gładką i jednorodnie odbijającą światło elewację, od tej, na której dokonaliśmy podziału lizenami, pełną przestrzennego detalu, albo której nadaliśmy nieregularną strukturę niewielkich uskoków i krzywizn przypominającą gniecioną kartkę papieru.

Wykonanie złożonych elewacji w oparciu o gotowe systemy elewacyjne zazwyczaj jest mocno kłopotliwe i wymaga stosowania dodatkowych podkonstrukcji, wiąże się ze wzrostem kosztów i pracy na budowie. Pojawiają się też problemy z łączeniem poszczególnych elementów czy koniecznością dodatkowych maskowań. Często więc zapada decyzja o rozwiązaniu prostszym i tańszym, a wizja architekta zostaje jedynie na wizualizacjach.

Trójwymiarowa elewacja budynku

Dri Design to system elewacyjny, który eliminuje wszystkie typowe problemy związane z tworzeniem trójwymiarowych elewacji i sprawia, że ich projektowanie oraz wykonawstwo jest równie proste, jak w przypadku typowych układów. Mamy więc dowolność formy, a jednocześnie zachowujemy wygodę gotowych systemów elewacyjnych.

Architekt dostaje do wyboru szereg różnych rozwiązań i możliwości dopasowania systemu do projektu. Może wybrać standardowe rozmiary kaset lub dopasowane w całości do własnych potrzeb. Tym, co wyróżnia system Dri Design i co zapewnia możliwość tworzenia elewacji 3D jest możliwość ustalenia wymiaru kaset nie tylko jeśli chodzi o szerokość i wysokość, ale także głębokość - definiujemy więc wszystkie trzy wymiary kasety.