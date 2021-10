Sposób na zieleń w mieście: wertykalne ogrody na fasadach budynków

Wiele miast boryka się dziś z tak zwanym efektem wyspy ciepła. Z tego powodu na całym świecie wzrasta potrzeba projektowania budynków, które dostarczają odpowiednich warunków do utrzymania roślinności na fasadach, tarasach, balkonach i dachach

W gęsto zabudowanych i często zabetonowanych przestrzeniach brakuje miejsca na naturalną zieleń, co wpływa negatywnie na mikroklimat i komfort życia.

Sposobem na zieleń w mieście mogą być budynki, które dostarczają odpowiednich warunków do utrzymania roślinności na fasadach, tarasach, balkonach i dachach.

Wpisując się w ten trend, producenci opracowują technologie fasadowe, umożliwiające realizację zielonych fasad.

Więcej niż połowa światowej populacji mieszka w dużych miastach i ten trend wciąż się pogłębia. W gęsto zabudowanych i często zabetonowanych przestrzeniach brakuje miejsca na naturalną zieleń, co wpływa negatywnie na mikroklimat i komfort życia. W odpowiedzi na ten problem firma Schüco opracowała fasadę AF UDC 80 Green, która pozwala na realizację efektownych zielonych fasad, których stosowanie przynosi wiele korzyści.

Wiele miast boryka się dziś z tak zwanym efektem wyspy ciepła. Z uwagi na duże zagęszczenie budynków i powszechne zastosowanie materiałów absorbujących ciepło, jak beton czy asfalt, dochodzi do zaniku cyrkulacji powietrza i wzrostu temperatury. Do kumulacji ciepła i zanieczyszczeń w powietrzu przyczyniają się ponadto spaliny samochodowe i ciepło odprowadzane z systemów klimatyzacji.

Z tego powodu na całym świecie wzrasta potrzeba projektowania tzw. zielonych budynków, które dostarczają odpowiednich warunków do utrzymania roślinności na fasadach, tarasach, balkonach i dachach. W ten trend wpisuje się koncepcja nowej fasady elementowej Schüco AF UDC 80 Green, którą zaprojektowała firma Schüco we współpracy z ekspertami z Vertiko GmbH. Rozwiązanie projektowe oferuje dużą swobodę indywidualnej kreacji dzięki bogatemu wyborowi rodzajów roślin i wyglądu konstrukcji fasady. Wszystko to przy zapewnieniu łatwości produkcji i montażu.

Indywidualny design i długoterminowe korzyści

Zielone fasady poprawiają mikroklimat miast, pochłaniając dwutlenek węgla i oczyszczając powietrze z cząstek stałych oraz szkodliwych substancji. Jednocześnie produkują tlen, rekompensują brak zielonych przestrzeni miejskich i tym samym urozmaicają ich krajobraz, przywracając im życie i czyniąc je bardziej przyjaznymi.